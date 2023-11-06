DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti. DEVA Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Ali Babacan ve babası Hilmi Babacan'ın fotoğrafı paylaşılarak başsağlığı dilekleri iletilmiştir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti. DEVA Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Ali Babacan ve babası Hilmi Babacan'ın fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." - ANKARA