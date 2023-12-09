DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce yaşamını yitirmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan vefat etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.