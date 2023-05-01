DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 1 Mayıs mesajı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Alın ve akıl teriyle çalışan Türkiye'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Güvenli ve güvenceli koşullarda üretip, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler ufukta görünüyor. Birlikte başaracağız" dedi.

Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Alın ve akıl teriyle çalışan Türkiye'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Güvenli ve güvenceli koşullarda üretip, bolluk ve bereket içinde yaşayacağımız günler ufukta görünüyor. Birlikte başaracağız."