DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Garı Katliamı'nın 8. yıl dönümünde mesaj paylaştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 8. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Babacan, hayatını kaybeden 103 insanı unutmayacaklarını ve terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün, 10 Ekim Ankara Garı katliamının 8. yıl dönümü. Hayatını kaybeden 103 insanımızı asla unutmayacağız. Terörün ve şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bu topraklarda barış için, kardeşlik için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 8. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Bugün, 10 Ekim Ankara Garı katliamının 8. yıl dönümü. Hayatını kaybeden 103 insanımızı asla unutmayacağız. Terörün ve şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bu topraklarda barış için, kardeşlik için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."