DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nda bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirdi. Erol, "İnşallah önümüzdeki dönem Elazığ hem parlamentoda Millet İttifakı adına hem de hükümette güçlü bir temsilcilik alacak" dedi. Çanakçı da "Biz de bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Elazığ'ı da yakından takip ediyoruz. Meydanlardaki ilgiyi ve coşkuyu da görüyoruz. Anketlerin sonuçlarını da görüyoruz. Sahadaki izlenimleri de görüyoruz artık. Önümüzdeki hafta inşallah pazar akşamı bunun vatandaşlarımız tarafından da tescil edildiğini göreceğiz" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nda bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirdi. Erol, "İnşallah önümüzdeki dönem Elazığ hem parlamentoda Millet İttifakı adına hem de hükümette güçlü bir temsilcilik alacak" dedi. Çanakçı da "Biz de bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Elazığ'ı da yakından takip ediyoruz. Meydanlardaki ilgiyi ve coşkuyu da görüyoruz. Anketlerin sonuçlarını da görüyoruz. Sahadaki izlenimleri de görüyoruz artık. Önümüzdeki hafta inşallah pazar akşamı bunun vatandaşlarımız tarafından da tescil edildiğini göreceğiz" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakcı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u ziyaret etti. CHP Elazığ İl Başkanlığı'nda bir araya gelen iki isim, seçim sürecine dair yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"ELAZIĞ HEM KABİNEDE HEM HÜKÜMETTE ÇOK GÜÇLÜ İSİMLERLE TEMSİL EDİLECEK"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürsel Erol ise şunları söyledi:

"Sayın İbrahim Halil Çanakçı, 2003-2014 yıllarında Hazine Müsteşarlığı yapan, Millet İttifakı'nın da önümüzdeki dönem kurulacak hükümetinde ekonomik kurmayları arasında yer alacak, bakanlığı ile ilgili hem bizim beklentilerimizin olduğu hem de bu konuda ortak bir anlayışı gerçekleştiği bir arkadaşımız ve hemşerimizdir. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Biz yalnız Elazığ'dan sizin bakanlığınızla ilgili açıklama yaptık ama bizimle ilgili bakanlık açıklamasında 2'yi zorluyoruz. İki Bakanlığı da siyaset hikayesi oluşturarak alalım diye. Tabi siz işin ekonomik boyutunda, finansal kaynakların sağlanması boyutundasınız. Bulunduğunuz yer bizim için çok anlamlı olacak. Ama burada da bir siyasi şekillenme anlamında, önümüzdeki süreçte Elazığ'ın ve siyaset sürecinin yeniden planlanması ile ilgili bizim de eğer birden fazla bir milletvekili gelirse bakanlıkla ilgili bir talebimiz olacak. Örgütlerin de talebi bu.

Bu seçim döneminden sonra, 14 Mayıs'tan sonra Elazığ hem kabinede hem hükümette çok güçlü profillerle isimlerle temsil edilecek. Bundan Elazığ yararlanacak. Sayın müsteşarım biz Elazığ'da bakanlık düşüncesini iyi oturttuk. Tabi AK Parti milletvekilleri de bakanlıkla ilgili kendilerine göre açıklamalar yapıyorlar. Ama yaptıkları açıklamalar daha çok bize cevap vermek adına. Ama vatandaş bu şehirden bir bakanın çıkacağına ikna olmuş durumda. Bu bizim için son derece önemlidir. Sonuç itibarıyla bu bir seçimdir. Her seçimin kendine göre riskleri vardır. Şehrin böyle bir beklentiye girmesi, şehir adına bir kazanımdır. ve bu, şehirde oturdu. İnşallah önümüzdeki dönem Elazığ hem parlamentoda millet ittifakı adına hem de hükümette güçlü bir temsilcilik alacak. Bu şehirde gerçekten çözülmeyen sorunların çözümleri ile ilgili hepimizin kendine göre değerleri ve katkıları olur. Ben de size başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum şimdiden. Sonuçta siz hepimiz için bir değersiniz. Bunları biz kendi aramızda da konuştuk değerlendirdik. İnşallah beklentimiz de en kısa zamanda gerçekleşir. Elazığ hizmette farkı yaratırız."

"ELAZIĞ YILLARCA İHMAL EDİLMENİN SIKINTILARINI YAŞADI"

İbrahim Halil Çanakcı da şu açıklamaları yaptı:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partimizi ziyaret ettik. DEVA Partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Ahmet Yıldız Bey'i 3. sıra adayımız olarak yarışıyor. Gürsel Bey'in de dediği gibi Elazığ yıllarca ihmal edilmenin sıkıntılarını yaşadı. Birçok noktada ihmal edildi. Ancak Gürsel Bey geçen dönemde uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen ilimizden Meclis'te yer aldı. ve aslında bir milletvekilinin vilayeti nasıl temsil etmesi gerektiğini tek başına muhalefet de olsa o ilin hakkını hukukuna nasıl sahip çıkılacağını en iyi şekilde ortaya koydu. O anlamda bir örnektir. Bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu defa bu dönem çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah. Hem Cumhurbaşkanlığı noktasında çok çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz. Hem de Elazığ'dan milletvekili temsili noktasında çok çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Bu seçimlere inşallah tabi gönül arzu eder ki, CHP listesinden ortak listemizdeki 5 adayımızın 5'inde meclise taşımak Tabii ki bu azim ve gayretle çalışıyoruz. Tabi yürütme noktasında da kabine noktasında da hükümet noktasında da inşallah Elazığ'ı çok çok daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. ve yılların ihmal edilmişliğini, yılların geri bırakılmışlığını inşallah bu vesileyle hep beraber aşarız. Ben buna yürekten inanıyorum. Biz de bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Elazığ'ı da yakından takip ediyoruz. Meydanlardaki ilgiyi ve coşkuyu da görüyoruz. Anketlerin sonuçlarını da görüyoruz. Sahadaki izlenimleri de görüyoruz artık. Önümüzdeki hafta inşallah pazar akşamı bunun vatandaşlarımız tarafından da tescil edildiğini göreceğiz. Hem Türkiye'de hem de Elazığ'da yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber yaşayacağız."