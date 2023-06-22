DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen: Depremzede kadınlar neredeyse kaderiyle baş başa bırakılmıştır

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, depremzede kadınların, neredeyse kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde kadınların ve çocukların yaşadıkları sorunları anlattı.

Bu sorunları TBMM gündemine taşımak için İçişleri ve Adalet Bakanlarının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiklerini belirten Esen, bölgedeki kadınlara güvenlik imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki kadınların, tuvalet ve duşları, yerleşim yerlerinin uzağında olması ve aydınlatma yetersizliği nedeniyle güvenle kullanamadığını, hijyen ürünlerine ulaşamadığını kaydeden Esen, yağma ve hırsızlık olaylarının artmasının, korumasız kadın ve çocuklar açısından güvenlik eksikliğine yol açtığını ifade etti. Esen, "Depremzede kadınlar, neredeyse kaderiyle baş başa bırakılmıştır." diye konuştu.

Elif Esen, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamalarını anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, "DEVA Partisi olarak kadın üzerinden yapılan siyasete karşıyız. Kadın için siyaset yapma taraftarıyız, kadının temel haklarına kavuşmasından yanayız." dedi.

İktidarın açılımıyla başörtüsü sorununun ortadan kalktığına işaret eden Esen, seçim öncesinde, bir sorun olmadığı halde, konunun gündeme getirilmesinin anlamsız olduğunu söylediklerini, bu yönde bir düzenlemenin TBMM'ye gelmesi durumunda geçmişteki söylemlerinin devamı olarak görüş bildireceklerini aktardı.

TCMB'nin faiz artırımı kararına ilişkin soruya karşılık Esen, bugün ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu ve yeni bir ekonomi yönetimi oluşturulduğunu söyledi. Esen, "Ülkede her şey o kadar çok bozuldu, o kadar çok yıprandı ki, nasıl toparlanacak, gözlemleyeceğiz. Faiz değişikliği öngörülüyordu. Umudumuz halkımızın yararına olması, biraz yüzünün gülmesi. Çok umutlu muyuz? Tabii ki endişelerimiz var." sözlerini sarf etti.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise depremzedelerin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu anlatarak, sosyal devletin bölgedeki vatandaşların dertlerine çare bulması gerektiğini belirtti.