DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet Partileri ile ortak grup kurma önerisini reddetti

DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet Partileri ile ortak grup kurma konusunda yapılan görüşmelerde önerilen birleşme modelini uygun bulmadığını açıkladı. Parti yönetimi, çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle öneriyi reddetti. Ancak DEVA Partisi, farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi, TBMM'de ortak grup kurma konusunda, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEVA Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve iş birliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmaların da bu iş birliğinin en ileri örneği olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" denildi.

"Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, Meclis'te grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır."