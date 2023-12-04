Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Engelliler İçin 3 Kanun Teklifi Sundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Kavaf, engellilerin çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımlarını engelleyen sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kavaf, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasaya göre devletin, sosyal devlet ilkesine bağlı olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak idari ve mali tedbirleri her alanda almakla yükümlü olduğunu söyledi.

Engelliler için bugüne kadar adımlar atıldığını ancak halen birçok sorunun çözüm beklediğini dile getiren Kavaf, "Engelli vatandaşlarımızın en temel sorunlarından biri erişilebilirliktir. Bu engellilerimizin çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımlarının önündeki en büyük engeldir. Kamunun ve özel sektörün bu konuda yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları, iktidar takip etmenin ötesinde yerine getirilmesini sağlamalıdır." diye konuştu.

Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirten Kavaf, hem yeterli engellilik oranlarına rağmen bağımlılık oranı ibaresi sebebiyle maaşları kesilen engelli vatandaşların haklarını iade etmeyi hem engelliler için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında tüm değerlendirme süreçlerinin ICF ve ICD-11 gibi uluslararası protokollere göre yapılmasını hem de yatağa, özel bakıma ve tıbbi cihazlara bağlı yaşayanların sağlık kurulu raporlarını evlerinde alabilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

Deva Partisi Milletvekili Manisa Engelliler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title