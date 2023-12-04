DEVA Partisi Engelliler İçin 3 Kanun Teklifi Sundu

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Kavaf, engellilerin çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımlarını engelleyen sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kavaf, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasaya göre devletin, sosyal devlet ilkesine bağlı olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak idari ve mali tedbirleri her alanda almakla yükümlü olduğunu söyledi.

Engelliler için bugüne kadar adımlar atıldığını ancak halen birçok sorunun çözüm beklediğini dile getiren Kavaf, "Engelli vatandaşlarımızın en temel sorunlarından biri erişilebilirliktir. Bu engellilerimizin çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımlarının önündeki en büyük engeldir. Kamunun ve özel sektörün bu konuda yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları, iktidar takip etmenin ötesinde yerine getirilmesini sağlamalıdır." diye konuştu.

Kavaf, engellilerin yaşadığı bazı sorunların çözümüne ilişkin yasal düzenlemeler yapılması için hazırladıkları 3 kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirten Kavaf, hem yeterli engellilik oranlarına rağmen bağımlılık oranı ibaresi sebebiyle maaşları kesilen engelli vatandaşların haklarını iade etmeyi hem engelliler için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında tüm değerlendirme süreçlerinin ICF ve ICD-11 gibi uluslararası protokollere göre yapılmasını hem de yatağa, özel bakıma ve tıbbi cihazlara bağlı yaşayanların sağlık kurulu raporlarını evlerinde alabilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını istediklerini kaydetti.