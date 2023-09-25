DEVA Partisi, Dijital Türk Lirası çalışmalarını sorguladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dijital Türk Lirası çalışmalarına ilişkin sorular yöneltti. Dalgın, pilot çalışmalara katılan kuruluşlar, liranın kullanımı ve veri güvenliği gibi konuları gündeme getirdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dijital Türk Lirası çalışmalarına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e; "Dijital Türk Lirası pilot çalışmaları hangi safhadadır? Pilot çalışmalara ülkemizdeki elektronik para ve ödeme kuruluşları katılmakta mıdır? Dijital Türk Lirası'nın doğrudan vatandaşlara verilmesi veya sadece banka, elektronik para kuruluşlarının kullanımına açık olması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır" diye sordu.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dijital Türk Lirası'na ilişkin çalışmalarını TBMM gündemine taşıdı. Dalgın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Dalgın, önergesinde; TCMB tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası çalışmalarında, dijital liranın ekonomik kalkınma, teknolojik atılım ve kişisel mahremiyet yönlerine dikkat çekerek, TCMB'nin "teknoloji paydaşları" ile birlikte yürüttüğü pilot uygulama testlerinin sonuçlarına ilişkin kamuoyuna henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadığına vurgu yaptı.

Burak Dalgın, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Dijital Türk Lirası pilot çalışmaları hangi safhadadır? Pilot çalışmalara ülkemizdeki elektronik para ve ödeme kuruluşları katılmakta mıdır?

-TCMB açıklamasında "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek" denmektedir. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun paydaşları kimlerdir? Hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

-Dijital Türk Lirası'nın doğrudan vatandaşlara verilmesi veya sadece banka / elektronik para kuruluşlarının kullanımına açık olması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bu tasarım tercihi ne yöndedir? Eğer Dijital Türk Lirası doğrudan vatandaşların kullanımına açılacaksa, vatandaşların mevduattan kaçış riskini azaltmaya yönelik hangi önlemlerin alınması planlanmaktadır?

-Merkez Bankası dijital paralarının bireysel hürriyetleri kısıtladığına dair kaygılar ışığında, vatandaşların veri mahremiyetini sağlamaya yönelik hangi tasarımsal tedbirler alınacaktır? Veri güvenliği alanında TCMB ile çalışan tek kurum HAVELSAN mıdır?

-Kamuda ödeme disiplinini sağlamak, devlete iş yapan firmaların alacaklarını vaktinde tahsil edebilmelerini ve alacaklarını finansman için kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, kamu ödemelerinin vadeli çek özelliklerine sahip dijital para ile yapılması gündeminizde midir?

-Merkez Bankası Dijital Parası'nın kullanım açısından farklı ülkelerin dijital paralarıyla entegrasyonu önemlidir. Örneğin Çin, Singapur, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri mBridge çatısı altında dijital paralarını entegre etmektedir. Türkiye, bu tip uluslararası ittifaklar kurmak veya kurulu ittifaklara dahil olmak üzere çalışmalar yapmakta mıdır?"