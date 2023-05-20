DEVA Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanı Aydemir, parti üyeliğinden istifa etti
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DEVA Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
DEVA Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli kamuoyuna, Kurucu İl Başkanı olduğum DEVA Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim." ifadelerine yer verdi.
Partisinin Balıkesir teşkilatlanma sürecinde il başkanı olan Aydemir, 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için başkanlık görevini bırakmıştı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Politika