DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ikinci plana atıldı"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının "ikinci plana atıldığını" savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin yurt dışında yasayan vatandaşlarla ilgili seçim vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirilmediğini iddia etti.

"Hükümetin yurt dışındaki vatandaşları ayrıştırdığını; Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti rotasından uzaklaştığını, bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlara yüzünü dönecek halinin kalmadığını" ileri süren Yeneroğlu, "Türkiye'deki olumsuz gidişatın yurt dışındaki vatandaşlara da büyük ölçüde sirayet ettiğini" söyledi.

Yeneroğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ikinci plana atıldı. Ciddi bir diaspora politikası yapılamaz hale geldi. Çünkü başarılı bir diaspora politikasının temel şartı, kendi toplumsal sorunlarını çözmüş¸, işleyen bir demokrasi, refah seviyesini artıran güçlü bir ekonomi ve bunların üzerine bina edilen saygın bir dış¸ politikadır. Bunlar olmazsa yurt dışında yaşayan vatandaşlarınıza fayda sağlamak bir yana onlara yük olursunuz." ifadelerini kullandı.