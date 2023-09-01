DEVA Parti'li Yeneroğlu İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki 163 hedefin tamamlanmadığını öne sürdü

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, daha önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki iki yılda tamamlanması gereken 276 hedeften 163'ünün hayata geçirilmediğini iddia etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, daha önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki iki yılda tamamlanması gereken 276 hedeften 163'ünün hayata geçirilmediğini iddia etti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini anımsattı.

Söz konusu eylem planını yakından takip ettiklerini, bu konuda hazırladıkları raporu zaman zaman kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Yeneroğlu, "İki yılda tamamlanması gereken toplam 276 hedeften yalnızca 113'ü tamamlandı. 163 hedef ise hayata geçirilemedi. Yani söz verilen eylemlerin neredeyse 3'te 2'si unutuldu." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkelerde ekonomik kalkınmanın mümkün olmadığını söyleyen Yeneroğlu, Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre dünyada 116'ncı sırada olduğunu ifade etti.

Mustafa Yeneroğlu, OECD raporundan bazı istatistikler paylaşarak, "OECD'nin Bir Bakışta Hükümet 2023 raporuna göre Türkiye'de yargıya olan güven 2010 yılında yüzde 59 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 37'ye, 2022 yılında ise yüzde 33'e kadar gerilemiş durumda." dedi.