DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanını istifaya çağırdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Kızılay'daki bir iş yerine tabela asma töreninde polisin kendisine karşı saygısızca bir tutum gösterdiğini öne sürerek, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Haziran Cuma günü Kızılay'da Afrika yemekleri sunan bir kafenin tabela asmasına polisin müdahale ettiğini söyledi.

Siyasi iradenin siyah tenli insanları Kızılay'da görmek istemediğini savunan Yeneroğlu, bölgede daha önce de siyah tenli insanlara ait restoran, kafe gibi iş yerlerinin polisin baskısıyla kapatıldığını savundu.

Tabela asma sırasında polis amirinin kendisine karşı saygısızca bir tutum içinde bulunduğunu, tehditkar davranış ve söylemler ortaya koyduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Gözümün önünde sigarasını yakarak, dumanını yüzüme üfleyerek ve ısrarlı bir biçimde 'sizli bizli' konuşun dememe rağmen 'senli benli' konuşarak tutumunu sürdürdü." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla da "teşkilat düşmanı milletvekili" olarak lanse edildiğini belirten Yeneroğlu, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." diye konuştu.

Yeneroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Meclis'in itibarını korumaya ve yasama organına yönelik saldırı karşısında sessizliğini bozmaya çağırdığını söyledi.

Basın kanununda değişiklik öngören kanun teklifini de eleştiren Yeneroğlu, teklifin, milletin desteğini kaybetmiş iktidarın gazetecileri, internet haber sitelerini, sosyal medyayı susturma çabasının cisimleşmiş hali olduğunu öne sürdü.