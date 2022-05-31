DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi - Haberler

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DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğünü de kısıtlayacağını savundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğünü de kısıtlayacağını savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Kanun teklifiyle yapılan düzenlemeleri eleştiren Yeneroğlu, iktidarın amacının dezenformasyonla mücadele, vatandaşın yanlış bilgi edinmesini önleme olmadığını ileri sürdü.

"Kimin avukat olup olmayacağına iktidar karar veremiyorsa, kimin gazeteci olup olmayacağına da İletişim Başkanlığı karar veremez" diyen Yeneroğlu, iktidarın, uysal ve makul gazeteciler oluşturma çabasında olduğunu iddia etti.

Mustafa Yeneroğlu, teklif yasalaştığında, iktidarın internet haber sitelerine baskı yapacağını, alakalı veya alakasız soruşturma açacağını savunarak, "Söz konusu düzenleme basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğümüzü de kısıtlayacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Mustafa Yeneroğlu Deva Partisi Basın Kanunu Medya Politika Haberler

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