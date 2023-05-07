DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıya kınama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyı Twitter hesabı üzerinden kınadı ve savcılığın işlem başlatması gerektiğini belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak."