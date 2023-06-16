DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri TBMM'de ortak grup oluşturma konusunu görüştü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun TBMM'de ortak grup oluşturma konusunu görüştüklerini açıkladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, "Genel Başkanımız Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi, bu gece yaptığı yazılı açıklamayla, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun TBMM'de ortak grup oluşturma konusunu görüştüklerini duyurdu. DEVA Partisi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Görüşülen hususlar partilerin yetkili organlarında değerlendirilecektir."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdik. TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunduk. Görüşülen hususları partilerimizin yetkili organlarında değerlendireceğiz."