Destici: Yağmacılara, devlet ve güvenlik güçleri gerekli dersi veriyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesindeki yağmacılara devlet ve güvenlik güçlerinin gerekli dersi verdiklerini belirterek, "Münferiden bu tür yağma hadiseleri, yardım TIR'larının önünü kesip gasp etmeye çalışanlar yok mu? Bunlar da var ama bunlara da devletimiz güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar" dedi.

Büyük Birlikte Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan deprem bölgelerinde çalışmalara katıldığını söyledi. Yaşamını yitirenlere baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Destici, "Biz de ilk günden itibaren bölgedeyiz. Ben önce Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve ilçelerini ziyaret ettim. Tabii sadece ziyaret değil Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerimiz ve diğer bütün parti teşkilatlarımızla da oradaydık. Bir yandan arama kurtarmaya katılırken, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda arkadaşlarımız ve bütün Türk milletiyle birlikte gayretli bir çalışma ortaya koydu. Daha sonra da meclisteki OHAL görüşmesiyle ilgili perşembe günü Ankara'ya geldim. Cuma sabahı tekrar bölgeye giderek Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Gaziantep, Şanlıurfa ve en son Nurdağı ziyaretlerimiz oldu" dedi.

Afet bölgesinde yağmacılık yapanlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, devletin ve güvenlik güçlerinin gerekli dersi vererek fırsat tanımadıklarını söyledi. Destici, "Tabii ki münferiden bu tür yağma hadiseleri, yardım tırlarının önünü kesip gasp etmeye çalışanlar yok mu? Bunlar da var ama bunlara da devletimiz güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar. Elbette kayıplarımız geri gelmeyecek ama biz devletimizi ülkemizi milletimizi ve insanımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.