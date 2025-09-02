BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye şu anda zaten terörsüz bir Türkiye'dir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye şu anda zaten terörsüz bir Türkiye'dir. Türkiye sınırları dışında Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneybatısında, Suriye'nin kuzeyinde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde terör örgütünün uzantıları ya da asli unsurları bulunmaktadır. Biz topyekün silah bırakacağız diyorlarsa bıraksınlar. Bundan hiçbirimiz rahatsızlık duymayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Başkanı Ziya Sözen ve heyetiyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Destici, "Bizim fikriyatımızın, misyonumuzun en önemli noktalarından bir tanesi de kahraman şehitlerimiz. Onların geriye bıraktıkları bize emanet olan ailesi, çocukları, eşleri, anne babaları, yakınları. Yine bu vatan için, ülke için şehadet şerbeti nasip olmamış ama gazilik gibi büyük bir unvana sahip olan gazilerimiz de, yine onların yakınları da aynı şekilde Büyük Birlik Partisi ve Büyük Birlik Partililer nezdinde en itibarlı insanlardır, kişilerdir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HİÇBİR NOKTASINDA TERÖR YA DA TERÖRİST YOKTUR'

Destici, "Biz hem terörü reddediyoruz hem de siyasi bölücülüğü de çok açık ve net bir şekilde reddediyoruz. Türkiye şu anda zaten terörsüz bir Türkiye'dir. Türkiye'nin hiçbir noktasında terör ya da terörist yoktur. Türkiye sınırları dışında Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneybatısında, Suriye'nin kuzeyinde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde terör örgütünün uzantıları ya da asli unsurları bulunmaktadır. Biz topyekün silah bırakacağız diyorlarsa bıraksınlar. Bundan hiçbirimiz rahatsızlık duymayız. Tam tersine terörün bitmesinden memnun oluruz, memnuniyet duyarız. Kendilerini feshedeceklerse elbette etsinler. Aynı şekilde bundan da memnun oluruz. Ancak silah bırakacağım deyip 5- 10 silahı yaktıktan sonra bütün silahlar ellerinde varlıklarını devam ettiriyorlarsa ya da sadece Türkiye sınırları içerisindeki faaliyet gösteren PKK silah bırakıp ya da kendini feshedip Irak'ın kuzeyindekiler, Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapısı, Amerikan destekliği, İsrail destekliği, Avrupa'dakiler devam ediyorlarsa o zaman bizim nezdimizde ne PKK silah bırakmış ne de kendini feshetmiş olarak addedemeyiz" ifadelerini kullandı.

'KÜRT SORUNU VARMIŞ GİBİ BUNU DİLLENDİRMELERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Destici, "İkincisi, bunların siyasi uzantıları bir kere bölücü dil kullanmaktan vazgeçecekler. Ülkemizde olmayan bir sorunu varmış gibi, Kürt sorunu varmış gibi bunu dillendirmeleri asla kabul edilemez. PKK'nın siyasi partisinin hiçbir şubesinde Türk bayrağı asılı değil. Daha hafta sonu gösteri yaptılar İstanbul'da, yürüyüş yaptılar ellerinde bir tane Türk bayrağı yok. PKK bayrakları, terörist başının fotoğrafları, başka sınırlarımız dışındaki başka yapıların bayrakları var. İddiamın eş başkanı çıkıyor, terörist başı baş müzakerecidir diyor. Onun için gidip onunla görüşülsün diyor meclisten heyet ya da o gelsin diyor. Müzakeresiz yürütülen bir sürecin baş müzakerecisi nasıl oluyor? Demek ki onlar işi böyle anlamıyorlar, onlar müzakere etmek istiyorlar, şart koşmak istiyorlar. ve Irak'ın kuzeyinde silahlar göstermelik yakıldıktan sonra ne dediler? Artık devletten, Meclisten adım atmasını bekliyoruz dediler. Yani bir şart koşuyorlar, siz bir adım atacaksınız ki biz de bir adım atacağız diyorlar. ve kendilerinin attığı bir adım yok. Suriye'nin kuzeyindeki yapı bizim için ciddi bir tehdit ve tehlikedir" diye konuştu.

