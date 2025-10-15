Mustafa Destici: Kalıcı Barış İçin Tedbirli Olmalıyız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kalıcı barış henüz sağlanmış değil. Sadece bir iyi niyet, güçlü bir iyi niyet adımı atılmıştır. Türkiye tedbirli olmalı. Daha da önemlisi Türkiye'nin stratejik pusulası net olmalıdır. Milli egemenlik, bağımsız duruş, ABD-İsrail iş birliğine, eksenine teslim olmamalı" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, Mısır'da gerçekleştirilen 'Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi' ile ilgili, "Öncelikle bu ateşkesin kalıcı bir barışa vesile olmasını ve dört ülke tarafından imzalanan Türkiye Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından imzalanan ve diğer 31 ülke liderinin de eşlik ettiği onay verdiği bu anlaşma, anlaşmadan ziyade bir iyi niyet belgesinin kalıcı bir, gerçek bir barış anlaşmasına dönüşmesini elbette arzu ediyoruz. ve burada esas sonu başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla da mümkün olabileceğine yürekten inanıyoruz. Mutabakatı önemsiyoruz, kıymetli buluyoruz. Bundan sonra Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz huzur ve barış içerisinde güvenli bir şekilde yaşama imkanı bulur. Soykırımın sorumluları muhakkak yargı önüne çıkarılmalıdır. 'Nasıl olsa bir anlaşma oldu, geçmişi unutalım' tavrı kabul edilebilir değildir. Masum insanların katili mutlaka yargılanmalı ve hakkettikleri cezayı almalıdırlar. Eğer o Mısır'daki anlaşma gerçek bir anlaşma ise artık ipler terörist İsrail'in değil o anlaşmayı imza atan 4 ülkenin ve onların arkasında olduğunu belirten 35 ülkenin inisiyatifinde olmalıdır. Kararı onlar vermelidir. Yapılması gereken budur. Eğer eskisi gibi olacaksa o zaman bugün kandırmacadan ve aldatmacadan öteye gitmemiş olur. Kalıcı bir barış için iki devletli çözüm dışında bir seçenek yok. Anlaşmada imzası bulunan ve toplantıya katılan ülkeler uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların bu üç konuda yani sorumluların yargılanması, insani yardımların bir an önce Gazze'ye ulaştırılması ve Filistin devletinin geleceği konularında katılacak adımların takipçisi olmalılar. Türkiye Cumhuriyeti ve milletimiz saldırıların ilk gününden bugüne örnek bir duruş ve tavır göstermiştir. Anlaşma şartlarının sağlanması ve anlaşmada Türkiye'nin imzasının bulunması da çok önemli diplomatik bir başarıdır" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olaya da temkinli yaklaşmalıyız. Hem biz hem ülke olarak temkinli yaklaşmalıyız. Kalıcı barış henüz sağlanmış değil. Sadece bir iyi niyet, güçlü bir iyi niyet adımı atılmıştır. Bunun da takipçisi olmalıyız. Uluslararası alanda güçlü değilseniz yani ekonomik olarak, askeri olarak siyasi olarak güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Güçlü olan geziyor, geliyor, eziyor ve geçiyor. İşin bu yönünü asla unutmamalıyız. Anlaşmanın Türkiye'nin gücünün ve geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğunda düşünüyoruz. Elbette bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye tedbirli olmalı. Daha da önemlisi Türkiye'nin stratejik pusulası net olmalıdır. Bu hususta da net olmalıdır. Milli egemenlik, bağımsız duruş, ABD-İsrail iş birliğine eksenine teslim olmamalı. Çünkü onlar bugün böyle davranır, yarın farklı türlü davranır. Bunun için tedbirli olmalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Büyük Birlik Partisi olarak şunu dillendiriyoruz. Dört alanda yani savunma sanayinde, gıdada, ilaçta ve enerjide mutlaka en az kendi kendimize yetecek durumda olmalıyız. Tabii bununla birlikte millet ve ülke olarak birlik olma mecburiyetimiz var. Hiç kimse özellikle kurulma ve varlık nedenleriyle Türkiye'yi yönetmek, Türkiye'ye sahip çıkmak, Türk milletinin birliğini tesis etmek olan siyasi partiler uluslararası alanda Türkiye'yi itibarsızlaştırmaktan kaçınmalıdırlar. Bu yola asla tevessül etmemelidir. Burada her şeyi söyleyebilirsin, eleştirme yapabilirsin ama sınırların dışına çıktığında Türkiye'yi, Türk milletini korumak zorundasın."