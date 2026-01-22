BBP Genel Başkanı Destici: 'Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya var olduğu sürece Türk milletinin var olmaya devam edeceğini belirterek "Dünya üzerinde Türk milletinin tek bir ferdi yaşadığı sürece Allah'ın inayetiyle bayrak yere düşmeyecek" dedi.

Destici, "Türk bayrağına yönelik saldırılar; Türk milletine, milletin manevi çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlerin kanlarıyla sahip çıkılan, yine şehitlerin kanlarıyla korunan Türk vatanına açık bir düşmanlığın ifadesidir. Bu tür saldırılar ilk defa yaşanmadı ve münferit hadiseler olarak değerlendirilemeyecek. Yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir Türkiye'yi parçalamak amacıyla kurdurulup beslenen bir terör örgütü, cinayetlerinin yanı sıra bazen doğrudan bazen de uzantıları aracılığıyla milletin ve milli değerleri sistematik şekilde hedef alıyor" diye konuştu.

Parti kongrelerinde ve toplantılarda Türk bayrağının yere atıldığını hatırlatan Destici, "Kazanılan belediyelerde ilk iş olarak gönderlerden ve duvarlardan Türk bayrakları indirildi. Türkiye Cumhuriyeti ibareleri ve Atatürk resimleri kaldıldı. Terör örgütünün kurdurduğu partilerin temsilcileri katıldıkları toplantılarda her dönemde ve buldukları her fırsatta İstiklal Marşı'na saygısızlık yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden defalarca millete, devlete, tarihe, inançlara ve milli değerlere hakaret edildi" ifadelerini kullandı.

Destici, "Hiçbir devlet varlığını, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerine bu ölçüde müsamaha gösteremeyecektir. Devletler; suçla, suç örgütleriyle, ihanetle ve hainlerle müzakere etmeyecektir, mücadele edecektir. Suçluları yakalayarak etkisiz hale getirecektir. Aksi halde devletler var olamaz" dedi.

'HAK EDENLER HAK ETTİKLERİ MUAMELEYİ GÖRMELİDİR'

Destici, "Millete, devlete ve vatana düşmanlık edenlerin hiçbir tereddüde yer bırakılmadan ve kamuoyunda şüphe oluşmadan hak ettikleri muameleyi görmeleri gerekir. Başka millete, başka devlete ve başka bayrağa bağlı olanların eğitim, sağlık, çalışma ve mülk edinme başta olmak üzere vatandaşlık haklarından faydalanmalarının engellenmesi ve nereye bağlılarsa oraya gönderilmeleri lazım" diye konuştu.

'TERÖRE DESTEK VEREN YAPILAR KAPATILMALIDIR'

Devleti, milleti ve vatanı hedef alan cinayetlerin ve düşmanlığın sorumlularının cezalandırılması gerektiğini kaydeden Destici, "Terör örgütüne destek sağlamak amacıyla kurulan, siyasi parti görünümlü yapılanmalar dahil tüm organizasyonların kapatılması ve varlıklarına el konulması gerekir. On binlerce evladın hayatını kaybetmesinin, yüz binlerce ailenin hayatının mahvolmasının ve milletin topyekün yaşadığı acıların müsebbiplerine düşen, hak ettikleri şekilde hukukun işletilmesidir" ifadelerini kullandı.