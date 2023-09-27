Destici: PKK sempatizanlarına mahcup duruma düşmüşler

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin askeri, ekonomik ve siyasi iş birliklerinin hem iki ülke hem de Türk dünyası için son derece büyük önem taşıdığını söyledi. Bugün Ermenistan'ın, Anadolu ile Orta Asya Türklüğünün bağlantısını kesmek üzere bulunduğu topraklara konumlandırılan bir ülke olarak varlığını devam ettirdiğini ifade eden Destici, "Bu fonksiyonu Ermenistan'ı yönetenlerin, Türkiye ve Azerbaycan'la sağlıklı ve hukuk zemininde ilişkiler kurmasına engel oluyor. Türkiye'nin yanı sıra, bugün Nahçıvan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları mesela başkentleri Bakü'ye ulaşmak için İran üzerinden yolculuk etmek zorundalar. Bu noktada, yapılan anlaşmalar ve iş birlikleri kadar Zengezur Koridorunu işler hale getirmek, Türkiye ve Nahçıvan'ın, Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ve Orta Asya Türk devletleriyle karayolu bağlantısını sağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bunun için Zengezur koridoru mutlaka açılmalı, Türkün Türk'le bağlantısı ivedilikle kurulmalıdır" diye konuştu.

'İNŞALLAH BU DAVET GERÇEKLEŞİR'

Tüm dünyada Türk devletleriyle, Türk topluluklarıyla ilişkilerin geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini belirten Destici, "Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılındaki ilerleme hamlelerinin en önemli hedef ve istikamet noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Dünyasıyla ilgili politikalarını, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizin karakterlerinin şekillendirdiğini, tarihe not düşmek adına tekrar ifade ediyorum. Azerbaycan'da, etkileri yüz yıldan fazla süren problemlerin çözüm aşamasına gelmesi dolayısıyla mutluyuz. Ancak tedbir ve dikkati bir an olsun ihmal etmemeliyiz. Bu aşamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile ilgili de kararlı adımlar atmamız gerektiği kanaatindeyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev'in önümüzdeki Türk Devletleri teşkilat toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını davet etmesini bu noktada bize göre atılmış büyük bir adım ve büyük bir gelişmedir. İnşallah bu davet gerçekleşir, Sayın Ersin Tatar oraya katılır ve orada Türk Devletleri Teşkilatı'nda yapılan toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır ve bu şekilde de bütün dünyaya da tanıtır" dedi.

'EMEKLİLERİMİZİN MAAŞLARINA CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME YAPILMASI ZARURİDİR'

Destici, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının gündemi ve kararlarına dair açıklamalar yaptığını kaydederek, "Önemli bir bölümü 7 bin 500 lira düzeyinde maaş alan ve haziran ayında, zamların kök ücrete uygulanması dolayısıyla reel olarak zam alamayan emeklilerimizin durumlarıyla ilgili, beklentilere rağmen, herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugünkü hayat pahalılığı şartlarında, bu maaş düzeyiyle, insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri ve ocak ayını beklemeleri mümkün değildir. Bugün tekraren meclis açıldığında, emeklilerimizin maaşlarına temmuz ayından geçerli olmak üzere ciddi bir iyileştirme yapılması zaruretini tüm kamuoyuyla paylaşıyorum" dedi.

'BANA DEĞİL, HDP SÖZCÜLERİNE CEVAP VERSİN'

Destici, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in 'Mustafa Destici, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gizli protokol yaptığı yönündeki iddialarımın doğru olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir' açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Ben yanlışı sürdürüyorsam, benim söylediğim doğru değilse, Özgür Özel böyle bir şey söylememiş ise çıksın bunu muhataplarına söylesin, HDP'lilere söylesin. Biz bunu HDP'lilerden duyduk. Dediler ki, başta özerklik, anadil, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti ve ondan sonra başta İmralı canisi Abdullah Öcalan, terörist Demirtaş olmak üzere Türkiye'de hapiste bulunanların ve Avrupa'da kaçak olanların affedileceği, buradakilerin hapisten çıkarılacağı; Avrupa'dakilerin de girişine izin verileceğini açıklamadı mı? Bunun görüşüldüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü verdiğini açıklamadı mı? Her şeyi duyan Özgür Özel, bunları duymamış mı? Kendi sözleri var, 'biz verdiğimiz sözlerin bir kısmını yerine getiremediğimiz için doğu ve güneydoğudaki birtakım seçmenlere karşı mahcup duruma düştük' diyor. HDP seçmenleri, PKK sempatizanlarına karşı mahcup duruma düşmüşler. Özgür Özel bu konuda samimiyse çıkıp bana değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyecek ve HDP sözcülerine cevap versin. Hadi söyle delikanlıysan onlara söyle."