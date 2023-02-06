Destici: Partiler kalan 3 milyar liralık hazine yardımını deprem bölgelerine bağışlasın

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hazineden siyasi partilere bu sene 4,5 milyar lira yardım yapılıyor. 1,5 milyarı hesaplara yattı. Geri kalan 3 milyar liralık bir hazine yardımı var. Benim önerim, bu yardımı deprem bölgelerine bağışlamaları yönünde olacaktır" dedi.

BBP Lideri Destici, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu. Destici, depremden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, deprem olduğu andan itibaren partilileri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi olarak parti genel merkezlerinde deprem koordinasyonu ve yardımlaşma merkezi oluşturduklarını söyleyen Destici, "Ayrıca depremden etkilenen 10 ilde de bu merkezleri oluşturduk, ilçelerde de oluşturma noktasında arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunduk. Türkiye genelinde de bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızda da hem vatandaşlarımız hem de partililerimiz başta olmak üzere ayni ve nakdi yardım konuları, aynı zamanda kan bağışı konusunda da teşkilatlarımız büyük bir gayret içerisinde" dedi.

Daha sonra siyasi partilere, hazineden yapılacak yardımları deprem bölgelerine bağışlamaları konusunda çağrı yapan Destici, "Gün beraberlik günü. Geçmişte yaşanan afetleri nasıl dayanışma içerisinde aştıysak yine iktidarı ile muhalefeti ile birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız inşallah. Biraz erken olacak ama şunu da söyleyeyim; hazineden siyasi partilere bu sene 4,5 milyar lira yardım yapılıyor. 1,5 milyarı hesaplara yattı. Geri kalan 3 milyar liralık bir hazine yardımı var. Benim önerim, bu yardımı deprem bölgelerine bağışlamaları yönünde olacaktır" diye konuştu.