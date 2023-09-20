Destici: Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu çirkin saldırı büyük bir ahlaksızlıktır

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Karabağ'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Destici, "Bu hususla ilgili özellikle Fransa'ya seslenmek istiyorum. Fransa orada olup bitenleri en az bizim kadar biliyor. Ama tarafı belli. Bugün Karabağ'da eşkıya Ermeni çetelerinin tarafını tutuyor. Sanki Azerbaycan orada kendi toprağı değilmiş de sanki Ermenistan topraklarına saldırıyormuş ya da sivil halka saldırıyormuş gibi bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyor ve dünyayı yanıltmaya çalışıyor. Fransa'yı şiddetle kınıyoruz. Fransa gibi düşünenleri de şiddetle kınıyoruz. Eğer gerçeği görmek istiyorlarsa Azerbaycan orada, Karabağ orada buyursunlar gitsinler, ne olduğunu kendi gözleri ile görsünler. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda, Karabağ'da, Ermeniler, korsan bir seçim ve sözde bir yönetim ilan ederek, bölgede sağlanan barışı bir kez daha sabote etme teşebbüsünde bulunmuşlardı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde; Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç aydır, Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaları, arazilere mayın döşemeyi sürdürmeleri, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmaları gerilimin artmasına sebep olmuştur. Son olarak Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu, siviller ve polis memurları şehit olmuşlardı. 2 sivil, 5 polis 7 şehidimiz ve 2 polis memuru yaralımız var. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

'KARABAĞ TÜRK'TÜR VE TÜRK KALACAKTIR'

Azerbaycan'ın, kendi topraklarında uluslararası hukukun ve 2'nci Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın da imzasının bulunduğu anlaşmanın gereklerini yerine getirdiğini ifade eden Destici, "Bu noktada, Azerbaycan tarafının Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra savaş araçları ve askeri tesisleri, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bıraktığını, sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedefleri yok ettiğini gözlemliyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını kararlı bir üslupla açıkladı. Ermenistan'ın bu beyanı, Karabağ'da yaşananların terör faaliyeti, Azerbaycan'ın müdahalesinin ise bir terör operasyonu niteliklerini, bizzat Ermenistan tarafından teyit etmektedir. Bölgede yaşananlar, Türkiye'yi, güvenliğini doğrudan tehdit etmesi ve taraflardan birinin Azerbaycan olması dolayısıyla birinci dereceden ilgilendiriyor. Türkiye, bölgede istikrarsızlığa, çatışmaları genişletecek provokasyonlara ve Azerbaycan'ın, Azerbaycan vatandaşlarının hedef alınmasına izin vermeyecektir. Bir kez daha tüm dünyanın anlaması için sesleniyorum; Karabağ Azerbaycan'ındır. Karabağ Türk'tür ve Türk kalacaktır. Azerbaycan'da ya da başka bir Türk yurdunda, benzer işgal ve katliamların yaşanmaması için Türkiye, tüm varlığıyla kardeşlerine siper olacaktır" dedi.

'TARİHİ KONUŞMALARINDAN DOLAYI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını değerlendiren Destici, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, çok sayıda konu başlığında, Türkiye'nin görüş ve tezlerini dile getirdi. Özellikle, Suriye ile Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde, vekalet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizmin, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar verdiği, dünyanın hangi köşesinde yaşanırsa yaşansın, iklim değişikliği ve buna bağlı doğal afetlerin artık günlük hayatın bir gerçeği haline geldiği ve bu konuda dünya ülkelerinin dayanışmasının önemi ile 'Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir' mesajları, içeriklerinin yanı sıra ifade edildiği yer itibariyle de büyük bir önem taşıyordu. Toplantıda, Karabağ konusunda Azerbaycan'ın haklılığının güçlü argümanlarla ortaya konması ve Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerinin dile getirilmesi ayrıca, Türk milletinin ve Türk coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimiz açısından tarihi bir adım olmuştur. Bizim, hepimizin hassasiyetlerimizi dile getiren tarihi konuşmalarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Aynı gayret ve kararlılıkla, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesine, Türk asrı hedefine ve Türk Devletler Teşkilatı'nın güçlenmesine biz de Büyük Birlik Partisi ve alperenler olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz."

'BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR, AŞAĞILIK BİR HAREKETTİR'

Destici, bir lise öğrencisinin Atatürk'e hakaret içeren görüntülerine ilişkin, "Bu ahlaksızlıktır. Bunu kabul etmemizi bırakın bir kenara sosyal medyayı incelerken gördüm; utandım, yüzüm kızardı. İğrenç bir davranış. Bu kişinin İmam Hatipli olması veya olmaması hiç önemli değil. Kim yaparsa yapsın hele ki şerefli Türk milletinin bir vatandaşının bunu yapması, kim olursa olsun bu kabul edilemez. Bunu kınıyor ve lanetliyorum. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargıda bununla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyordur. Hakkettiği cezayı da muhakkak görecektir. Kime yapılırsa yapılsın böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu çok aşağılık bir davranış. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, bu milletin, tüm fertlerinin ortak değeri. Ona karşı yapılan bu çirkin saldırı büyük bir ahlaksızlıktır, aşağılık bir harekettir" ifadelerini kullandı.