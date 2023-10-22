Destici: Kudüs, sevgi ve barış merkezi haline getirilmeli (2)

DESTİCİ, YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

BBP'nin 12'nci Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen genel başkan seçiminde, 794 delege oy kullandı. Oyların 771'i geçerli, 23'ü geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan mevcut Genel Başkan Mustafa Destici, göreve yeniden seçildi. Destici, seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamada, "BBP, doğruları hep söylediği için Türk siyasetinde aldığı oyun üzerinde bir ağırlığı olmuştur. Bunu oya tahvil edememek de bizim eksikliğimizdir. Demek ki çalışmalarımızda bir eksiklik var. Eğer bir partinin oy potansiyeli yüzde 30'sa ve 1-2 puan aralığında kalıyorsa, o zaman bizde bir eksiklik vardır. Bizim bu eksikliğimizi gidermemiz lazım" diye konuştu.

Kaan ULU/ANKARA,