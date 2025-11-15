Destici: KKTC'nin adı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yenilenmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yılını şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına bir kez daha yürekten kutluyor, yaşasın bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Artık bu kuzey kelimesini de kaldırıp direk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dememiz gerektiğini ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak devletin isminin yenilenmesini de buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, konuşmasında, "Azerbaycan'dan kalktıktan kısa bir süre sonra hemen Gürcistan sınırına geçiş yaptığı anda düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağımızda onun düşmesiyle hayatını kaybeden 20 kahraman askerimizi, 20 kahraman evladımızı, 20 kahraman şehidimizi dün memleketlerinden tekbirlerle ve dualarla uğurladık. Öncelikle kendilerine bir kez daha Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Ruhları şan olsun, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Başta acılı anne, baba, eş, çocuklar olmak üzere tüm yakınlarına kahraman silah arkadaşlarına ve aziz ve necip Müslüman Türk milletine bir kez daha baş sağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Hepimizi üzüntüye boğan bu hadise inanıyorum ki düşüş sebebi kara kutusu da bulunmuş uçağın ve şu anda üzerinde çalışılıyor. İnşallah en kısa zamanda uçağın düşüş nedeni de kamuoyuyla paylaşılacaktır. ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlar da ortadan kaldırılacaktır. Benzer tüm hadiselerde maalesef belli gruplar, belli insanlar, belli kesimler daha resmi sonuçlar açıklanmadan, uçağın kara kutusu incelenmeden birtakım yorumlar yapmaktadır ya da bilgiler paylaşmaktadır. Bunların hiçbir faydası yoktur. Neticede devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz olay anından hemen kısa bir süre sonra Gürcistan hükümet yetkilileriyle irtibata geçerek kendi kaza kırım ekibini Gürcistan'a göndermiştir. ve çalışmalar onların yönetiminde onlarla birlikte yapılmıştır. Aziz milletimiz bu konuda hükümet yetkililerimizden, resmi makamlardan ya da ilgili makamlardan yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalara rağbet etmemelerini ve fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemelerini istirham ediyorum. Ayrıca Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması ile uçağın pilotunun Hasan Bahar şehit olmuştur. Kendisine, ailesine ve Orman Genel Müdürlüğümüzün tüm mensuplarına da buradan bir kez daha baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Destici, sözlerine şöyle devam etti: "Bundan tam 42 yıl önce 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti ve o günden bugüne kadar da bu 42 yıllık süreçle de bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmektedir. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yılını şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına bir kez daha yürekten kutluyor, yaşasın bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Artık bu kuzey kelimesini de kaldırıp direk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dememiz gerektiğini ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak devletin isminin yenilenmesini de buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bağımsızlığa giden yol kolay olmadı. Kıbrıs Türklüğü binlerce, on binlerce şehit verdi. İnşallah dünya var oldukça Kıbrıs'ta Türk Müslüman var olacaktır. ve bağımsız bir devlet olarak yollarına devam edecekler. Daha önce de ifade ettim. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayati olan üç konu var. Onlardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesi, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti devletimizin garantörlüğünün devam etmesi daha da güçlendirilerek ve üçüncüsü de Türkiye'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sarsılmaz iş birliğinin sonuna kadar devam etmesi. En son bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşandı. Kıbrıs halkı Kıbrıs Türkleri hep şunu söylediler; 'kim seçilirse burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olarak yoluna devam eder. Türkiye'nin garantörlük haklarını asla tartıştırmayız. ve Türkiye'yle tam bir dayanışma ve iş birliği içerisinde yolumuza devam ederiz. Türkiye'ye danışmadan özellikle uluslararası konularda herhangi bir adım atmayız' dediler."

Destici, 'terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili, şunları söyledi: "Irak'ın kuzeyinde, İran'da PKK varlığını devam ettirmekte midir? Güçlü bir şekilde devam ettirmektedir. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri CENTCOM'un desteğiyle bir bölgeyi neredeyse Suriye'nin 3'te 1'ini kontrol altında tutmakta mıdır? Evet, tutmaktadır. Dolayısıyla PKK'nın silah bırakmasından bizim anladığımız ve vatandaşımızın beklediği şudur; 25-30 silahın yakılması ya da 15-20 çapulcunun Türkiye sınırlarının dışına çıktığı görüntüsü değil. PKK başından itibaren söylendiği gibi tüm unsurlarıyla silah bırakacak ve yine tüm unsurlarıyla ister Türkiye ister Suriye ister Irak ister İran hepsi kendini feshedecek. Bugün onu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bırakın Suriye'dekini, Irak'takini Türkiye PKK'sı bile bugün silah bıraktığını ya da kendini feshettiğini ilan etmemiştir. Belli adımlar beklediklerini söylemektedirler. Nasıl ki, Allah inancı tevhit, şirk, ortak kabul etmezse; devlet yönetimi de ortak kabul etmez. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu ülkenin bayrağı rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı al bayraktır. Marşı İstiklal Marşı'dır. ve başkenti de Ankara'dır."