Destici: İslam ülkeleri, İsrail'le olan tüm ilişkilerini kesmelidir

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm Arap ve İslam ülkeleri bu katliamlara karşı net bir tavır ortaya koymalıdır. Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'le olan tüm ilişkilerini kesmelidirler. Bir kere net tavır budur. Toplu olarak bir tavır ortaya koymak gerekir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ederek, bu mücadelede can veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Destici, geçtiğimiz günlerde CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirildiğini hatırlatarak "Genel başkan seçilen sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Şahsı, camiası içinde hayırlı olmasını diliyorum. Yalnız kongrede her iki genel başkan adayının, yani hem eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de yeni genel başkan seçilen sayın Özgür Özel'in ülkemize, devletimize, milletimize düşmanlığı hayat tarzı haline getirmiş, küresel emperyalizmin Türkiye'deki yıkıcı faaliyetlerinin oyuncağı olmuş, aparatı olmuş suçluları kürsüden selamlamaları, kongre kazanmak için bir kısım delegenin oyunu alabilmek için bu tip bir yanlışa sarılmak zorunda kalmış olmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizden, milletimizin köklerinden ve gerçeklerinden, ne ölçüde kopmuş olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Biz Türk siyasetinin köklü kurumlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine daha önemlisi milletimize hiçbir katkı sağlamayan devletimiz ve güvenliğimiz için artık bir zaaf noktası haline gelen siyasi çizgisinden hoşnut değiliz. ve bir an önce içinde bulundukları bu gaflete de son vermelerini bekliyoruz. ve her iki genel başkan adayını da hem yenisini hem eskisini teröristlere teröristlerin elebaşılarına selam çaktıkları için bir kez daha kınıyoruz ve bu yanlışı bir kez daha yapmamalarını ümit ettiğimizi de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAK ZORUNDADIR'

Destici, dün Filistin Sağlık Bakanlığı'nın, İsrail'in bir aydır sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere toplam 10 binin üzerinde 11 bine yakın masum insanın İsrail tarafından öldürüldüğünü açıklaması ile ilgili, "Yaşananlar bir insanlık suçudur ve soykırımdır. Bunu başka bir şekilde ifade etmek mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı bu soykırımın destekçisidir ve ortağıdır. Biz masum Filistinlilerin yanındayız. Biz Gazze'deki masum çocukların ve kadınların yanındayız. Biz insanlığın yanındayız. Yani biz terörist Siyonist İsrail'in ve onun destekçisi batılı güçlerin tam karşısındayız" dedi.

'TOPLU OLARAK BİR TAVIR ORTAYA KOYMAK GEREKİR'

Tüm Arap ve İslam ülkeleri bu soykırıma ve katliamlara karşı net bir tavır ortaya koyması gerektiğini kaydeden Destici, "İkincikli tavırlarını terk etmelilerdir. Arap ülkeleri, İslam ülkeleri, İsrail'le olan tüm ilişkilerini kesmelidirler. Bir kere net tavır budur. Bir iki ülke tarafından değil, karar alınarak tüm İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından aynı anda işleme konulması gerekir. Ancak bu şekilde etkili olur. Toplu olarak bir tavır ortaya koymak gerekir. Özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere petrol ve gaz üreten ülkeler başta İsrail olmak üzere ABD olmak üzere batıya petrol ve gaz sevkiyatını durdurmalıdır. ABD İsrail'e olan desteğini çekmediği sürece Arap ve İslam ülkelerinde bulunan tüm ABD üsleri kapatılmalıdır. Böyle kararlılık ortaya konmadığı sürece daha çok Müslüman'ın canı yanar, çok masum insan, çocuk, kadın ölür. Bugün Gazze'de ölür, işte dün Irak'ta ölmüştü. Ondan önce Afganistan'da ölmüştü, yarın da Lübnan'da ölür, Ürdün'de ölür başka bir yerde ölür. Onun için bugün 'dur' demek zamanıdır" diye konuştu.