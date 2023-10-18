BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, "Terörist İsrail Devleti'nin masum Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirdiği bu terör saldırılarını lanetliyorum ve kınıyorum. Dün akşam saatlerinde hastanede tedavi gören çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı olan insanların bulunduğu bir hastane acımasızca İsrail uçakları tarafından bombalanıyor ve bine yakın masum insan hayatın kaybediyor. Gerçekten bu tarif edilebilecek, anlatılabilecek, kabullenebilecek bir şey değil. Bin kere kınıyor ve lanetliyoruz. Dünya milletleri toplu bir şekilde ayağa kalkmadan Birleşmiş Milletler'in bu yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez. Bugün Gazze'de yaşanır, dün Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaşandı, yarın her yerde yaşanabilir. Bunun değişmesi için dünya milletlerinin ayağa kalması lazım. Hastanede hayatını kaybeden çocuklarımızı, kadınlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz, yüreğimizde hissediyoruz. Dualarımız ve temennimiz kalıcı bir ateşkesin imzalanmasıdır. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren Fransa ama terörist Filistinliler öyle mi? Afganistan ve Irak'ta milyonlarca insanı öldüren Amerika ama terörist Filistinliler öyle mi? Filistin'de on binlerce kadın ve çocuğu öldüren İsrail ama terörist Filistinliler öyle mi? En son çocukları ve kadınların tedavi görmeye çalıştığı hastaneyi vurarak bine yakın masum sivili, hastayı öldüren İsrail ama terörist Filistinliler öyle mi? Allah'ın laneti üzerinizde olsun, hepinize yuh olsun, hepinize yazıklar olsun" diye konuştu.

'ARAP ÜLKELERİNİ DE NEFRETLE KINIYORUM'

BBP lideri Destici, insanlığı hedef alan cinayetlerin karşısında olduklarını belirterek, "Gerekçesi ne olursa olsun, temel olarak bir topluluğu değil, insanlığı hedef alan cinayetlerin tümüne karşıyız. Hangi biçimde ifade edilirse edilsin, bugün gerçekleştirilen cinayetlerin, insanlık suçu dışında herhangi bir kalıba sığdırılması mümkün değildir. Bugün itibarıyla, bölgede yaşanan problemlerin tarihçesi ya da son çatışmaların nasıl başladığı bütün anlamını kaybetmiştir. Bununla birlikte, her iki taraftan sivilleri hedef alan tüm saldırılar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Filistinli kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bizim tarafımız nettir. Filistin davamızda bizim davamızdır, Kudüs davası da bizim davamızdır, Doğu Türkistan davası da bizim davamızdır, Türkmeneli davası da bizim davamızdır. Katledilenler başka bir coğrafyada yaşasalardı, katledilenler başka bir dinin ya da inanç grubunun mensubu olsalardı, biz yine yanlarında olacaktık. Yaşananlar, bizim o coğrafyayla tarihi bağlarımızın, bölgenin kendine has itikadi ve etnik geçmişinin ya da günümüz jeopolitiğinin bağlamından tamamen kopmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ateşkesin sağlanması ve sivillere yönelik saldırıların önlenmesi yönündeki gayretleri tüm dünyaya örnek olmalıdır. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin, bölgeye acilen yapılması gereken insani yardımlara öncülük etmesini de destekliyor, tüm devletlere örnek olmasını diliyorum. Uluslararası güvenlik örgütlerinin duyarsızlığını açıkça telaffuz etmeseler de Gazze'de Müslümanların yok edilmesini bir çözüm olarak gören ve gelişmeleri bu istikamete sürüklemeye çalışan İsrail yanlısı ülkeleri, alacakları tüm kararları ABD'ye teyit ettirme mecburiyeti duyan Arap ülkelerini de nefretle kınıyorum. Hepsi, tarihte suçlu ibaresiyle yer alacaktır" dedi.