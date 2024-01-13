Üye Girişi
Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit olan askerin ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti

Güncelleme:
Abone Ol

BBP lideri Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Terörle mücadelede diğer siyasi partilerin görevini yapmadığını belirten Destici, terörün bütün unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP İl Başkanı Taha Baksan ile beraberindeki partililer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki baba evini ziyaret etti. BBP İl Başkanı Baksan, şehidin babası Nazif Evcin ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla görüştürdü. Şehit babası Nazif Evcin'in BBP lideri Destici ile yaptığı görüşmede, "Allah razı olsun. Allah sevdiklerinize bağışlasın, dua edin" dedi.

BBP lideri Destici, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken, Anayasa Mahkemesi'nin 'tarafsızlık ve hukuk' bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP'nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez. Terörü ve terör örgütlerini savunan 500'den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası mecliste oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kuliste kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; mecliste bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir. Kimse unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Terör Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nevra karakteri kimdir? Yalı Çapkını Nevra gerçek hayatta kim, hangi oyuncu? Nevra karakterini kim canlandırıyor? 13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title