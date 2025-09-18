BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanı verilmesinin yıl dönümünün her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Destici, "Toplumların yaşamasına ve gelişmesine katkı sağlayan etkenler, ancak güvendeyseniz, güvenliğinizi temin edebiliyorsanız, güvenliğinizi temin etmeye gücünüz yetiyorsa bir anlam taşır. Milletimizin tarih boyunca süren yolculuğunda sayısız badireyle karşılaştık. Bugün yaşadığımız, bize vatan olan topraklarda yine, tarihte sayısız topluluk ve sayısız medeniyet var oldu. Sayısız alanda, insanlığın gelişimine hatta tarihine yön veren milletler, güvenliklerini temin etmede zaafa düştükleri anda, geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silindiler. Bugün de aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bir gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız: Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, sahip olduğumuz kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Mete Han'dan, terörle mücadelede hayatlarını ortaya koyarak milletimizin var olma mücadelesine katkı sağlayan güvenlik güçlerimize; milletimizin beka davasının neferleri olan ve bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara da hürmetle şükranlarımı sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet ve istihbarat kuruluşlarımızda görev yapan kahraman vatan evlatlarımız başta olmak üzere, gazilerimizin ve milletimizin '19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.