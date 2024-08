BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Büyükelçisini ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret ederek İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için taziye dileğinde bulundu.

BBP lideri Mustafa Destici, beraberindeki heyet ile birlikte Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret etti. Destici, burada yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu soykırımı gerçekleştiren terörist İsrail Devleti'ni kınıyor ve lanetliyorum. Filistin davası sadece Filistin'lilerin davası değildir, tüm Müslümanların ve İslam dünyasının davasıdır. Filistin'de ölen her çocuk, kadın, her masum insan, her Filistinlinin acısını yüreğimizde yaşıyoruz ve taşıyoruz. Maalesef bütün dünya yaşana bu soykırımı seyretti ve seyretmeye devam ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği'nin ileri gelen ülkeleri seyretmekle de kalmadılar, Siyonist İsrail sözde İsrail devletine en büyük yardımları da gerçekleştirdiler. Bu katliamların da ortağı oldular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başından itibaren Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm yönetim kadrolarıyla ve milletiyle birlikte Filistin halkının ve Gazze'nin yanında durdu. Bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın son günlerdeki açıklamaları da bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki, Türkiye bundan sonra Filistin'e desteğini daha da üst seviyeye çıkaracak. Uluslararası düzeyde bu desteğini artıracak. Başta sözde devlet İsrail olmak üzere bu katliamlara ortak olanlara da tavrını da daha açık ve net bir hale getirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'BU BİR UYANIŞA VESİLE OLMALIDIR'

Destici, İsmail Haniye'nin Filistin davasının güçlü liderlerinden biri olduğunu söyleyerek "Onun kaybı, bir siyasi suikasta kurban gitmesi terörist İsrail devleti tarafından kalleşçe şehit edilmesi elbette kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyoruz ve büyük bir üzüntü duyduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Bunun İran topraklarında yaşanmış olması da ayrıca değerlendirilecek bir husustur. İsrail devleti bu pervasızlığı da gerçekleştirmiştir. Kıymetli büyükelçimizin şahsında tüm Filisin halkına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Gelinen noktada sadece Filistin'de yaşayan Filistinli kardeşlerimiz değil, atık bütün İslam dünyasının bütün Müslümanların hatta barıştan, kardeşlikten yana olan bütün insanların intifada için ayağa kalkma zamanı gelmiştir. İsrail'i durduracak bize göre budur. Yoksa İsrail katliamlarına ve yayılmacılığına devam edecektir. İsrail bugün durdurulmazsa, yarın Lübnan, ertesi gün Suriye ve en nihayetinde Irak ve Türkiye topraklarına kadar uzanacak bir saldırı planlamaktadır. Bu hadise bütün Müslümanlar, İslam İş birliği Teşkilatı, Arap Birliği için bir uyanışa vesile olmalıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU VE DAVAMIZI SAVUNDU'

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da konuşmasında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer her zaman bize destek çıktı, her meydanda da bunu ispat ederek yanımızda durdunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bizler için çok değerlisiniz. Kaybımız büyüktür ve böyle bir lideri İsmail Haniye'yi kaybettik. 100 yıl boyunca bütün desteğini bizim davamıza adayan liderimiz şehitlerle aynı şahadete yola çıktı. Hürriyetimiz ve bağımsızlığımız için davamıza destek olan bütün liderlerle birlikte yola çıktı ve şehadete vardı. Bütün şehitlerimize sözümün 'kanlarınız boşa dökülmedi'. Kayıplarımız büyüktür ama biz halk olarak hiç kırılmayacağız. Dik duracağız ve davamızı savunacağız. Bütün bu aşamalarda bizimle yanımızda duranları ve yaramızı saranları hiç unutmayacağız. Türkiye her zaman bize destek çıktı ve yanımızda durdu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları her zaman yanımızda oldu ve davamızı savundular. Biz Faşist bir hükümetin karşısındayız ve onun başında olan Netanyahu ve beraberindekiler çete şeklinde bizimle savaşıyorlar. Bir çete zihniyeti ile orayı yönetmeye çalışıyorlar. Suriye'ye, Lübnan'a, Gazze'ye, Tahran'a, Batı Şeria'ya her yere saldırıyorlar ve kan döküyorlar. Bu zulüm hiç devam etmeyecektir. ve inşallah bu en yakın zamanda son bulacaktır. Biz Filistin halkı olarak orada dik duruyoruz, direniyoruz ve davamızı savunmaya devam edeceğiz. 7 Ekim'de başlayan bu saldırıların 300'üncü günündeyiz. Şimdiye kadar 40 bin şehidimiz, 100 binden fazla yaralımız vardır. Sayın Mustafa Destici'ye ve beraberinde eşlik edenlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize destek çıkıyorsunuz ve dayanışmanızı gösteriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarında ardından BBP lideri Mustafa Destici, Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.