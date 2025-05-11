Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Destici mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anne olmazsa, aile olmaz; aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa millet, ülke ve devlet olmaz. Binaenaleyh annelerimiz en kıymetli hazinemizdir. Her Anneler Günü'nde olduğu gibi bu yıl da annelerimizin hayır dualarını isteyeceğiz. Anneler Günü aynı zamanda, hepimiz için ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin üzüntü ve utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağladığımız, bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkesin hatırlaması gereken bir gün olmalı. Her günümüzü anneler günü yaşamamız gerektiği ve yaşadığımız zorlukları annelerimizin duasıyla aşabileceğimiz inancıyla, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.