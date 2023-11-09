Destici'den '10 Kasım' mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra, mücadelesiyle, eserleriyle hem Türk Dünyası hem de dünya mazlumları için bir umut ışığı olmuştur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra, mücadelesiyle, eserleriyle hem Türk Dünyası hem de dünya mazlumları için bir umut ışığı olmuştur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici mesajında, "Milletler değerleriyle var olurlar. Dilimiz, inançlarımız, ortak tarihimiz, ortak mutluluklarımız ve acılarımızın yanında, milletimizin tarihine şekil veren evlatları, millet olma sürecimizin en önemli temel taşlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en önemli değerlerinden olmasının yanı sıra, mücadelesiyle, eserleriyle hem Türk Dünyası hem de dünya mazlumları için bir umut ışığı olmuştur. Kurtuluş Savaşımızın Komutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 85. ölüm yıldönümünde, devletimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi bize armağan eden şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte, rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.