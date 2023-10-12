BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı sadece seçim iş birliği demek değildir. Bir ruhu, amacı vardır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimiz ve milletimiz için Cumhur İttifakı içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Destici, basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabul sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Destici kabulde, partisinin 22 Ekim'de gerçekleştireceği 12'nci Olağan Büyük Kongresi'nin davetiyesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyledi. Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, sivillere yönelik saldırıları tasvip etmediklerini bildirdi. İsrail'in orantısız bir güçle Gazze'yi vurduğunu söyleyen Destici, "İsrail, Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra bunu da dayanak tutarak; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere diğer batı devletlerinin de desteğini alarak Gazze'yi tamamen yerle yeksan etmek, daha sonra da işgal edip İsrail topraklarına katma projesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Buna bütün dünyanın 'dur' demesi lazım. ABD'nin açıktan İsrail'in tarafında olması, dünya barışı açısından kabul edilebilir bir durum değildir. ABD tarafsız olmalıdır" diye konuştu.

'ARAP BİRLİĞİ VE İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN DAHA HIZLI HAREKET ETMESİ GEREKİYOR'

Çağrısının sadece batılı devletlere yönelik olmadığını söyleyen Destici, "Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha hızlı hareket etmesi ve çok net bir durum sergilemesi gerekiyor. İslam dünyası; ateşkes için, barışın sağlanması için net duruş koyarsa daha erken sonuç alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde AK Parti ile iş birliğine ilişkin bir soruya Destici, "AK Parti büyük kurultayını yaptı. Biz de 22 Ekim'de kongremizi gerçekleştirdikten sonra bunları o zaman daha net bir şekilde oturup konuşma imkanı bulacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı sadece seçim iş birliği demek değildir. Bir ruhu, amacı vardır. O da; devletin varlığını muhafaza etmek, ülkenin bütünlüğünü muhafaza etmek, milletin birliğini, istikbalini ve istiklalini korumaktır. Bir başka önceliğimiz de Türkiye'yi bu darbe anayasasından kurtarmak, demokratik, sivil bir anayasa kavuşturmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimiz ve milletimiz için Cumhur İttifakı içinde çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.