Destici: Cumhur İttifakı'ndaki 4 parti kendi listeleri ile seçime girecek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda Cumhur İttifakımızdaki 4 siyasi parti, kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak, "Sırrı Sakık, 6'lı masanın HDP, yani Yeşil Sol Parti'nin desteği sayesinde iktidara geleceğini söylüyor. Sakık, cezaevinde PKK elebaşı Öcalan'ın ve tutuklu PKK'lıların genel afla serbest bırakılma vaadini dile getiriyor. Sakık ayrıca; Kılıçdaroğlu için de parantez açıyor. Şöyle söylüyor; 'Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.' Yani Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmesinde kapalı kapılar ardında demek ki sözler vermiş. Neymiş o sözler? 'İmralı canisi Öcalan dahil, cezaevindeki tüm arkadaşlarımız için genel af çıkacak, yurt dışındaki arkadaşlarımız geri dönecek' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi çıksın, Sakık'ın sözlerine cevap versin" diye konuştu.

"Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha önce de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde 3 parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki 4 siyasi parti, kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceğiz."