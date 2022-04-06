Destici: Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret bize göre 6 ayda bir belirlenmeli ve asgari ücretlimiz de memurlarımız, emeklilerimiz gibi enflasyona ezdirilmemeli" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Türkiye insani yardım ve barışın sağlanması konusunda tarihi bir rol üstlenmekte. Yaşanan ölümlerin son bulmasını barışın bir an önce tesis edilmesi hepimizin arzusudur. Avrupa, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa savaşın karanlık yüzü ile yüzleşiyor. Avrupa, tüm dünya ile birlikte Rus güçlerinin çekilmesi ile Buça'da ortaya çıkan manzaranın şokunu yaşıyor. Uluslararası ajanslar, Buça'da onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildikleri görüntüleri paylaştı. Buça'da bir apartmanın bodrum katında elleri arkadan bağlı 5 kişinin cesedine ulaşıldığı paylaşıldı. Her ne kadar Rusya iddiaları yalanlıyorsa da gerçeklerin çok uzun zaman geçmeden ortaya çıkacağına inanıyoruz. Sivillerin öldürülmesinin savaş değil, cinayet olduğunu, insanlık suçu olduğunu dile getiriyoruz" dedi.

Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile ilgili soru üzerine, "Bizim adayımız belli, bizim dışımızdakiler kimi aday yapar, kimi destekler bu onların bileceği iştir. Bizim tavrımız net. Millet İttifakı cephesi ortak bir aday seçmekte bence çok zorlanacaklar. Büyük olasılıkla bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar, farklı adaylar ile seçime gideceklerini düşünüyorum. Hatta 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' diyenlerin bile zamanı geldiğinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini yüksek görüyorum" ifadesini kullandı.