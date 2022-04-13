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Destici, Ankara'da bir ailenin iftar konuğu oldu

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Destici, Ankara'da bir ailenin iftar konuğu oldu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şahin ailesinin evine iftar konuğu oldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şahin ailesinin evine iftar konuğu oldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şenyuva Mahallesi'nde 3 çocuklu Şahin ailesinin evine misafir oldu. Destici, yer sofrasına oturarak aile ve mahalle muhtarı ile birlikte iftarını açtı. Destici, "Bugün bazı sevinçleri birlikte yaşıyoruz. Başta ramazan sevincini yaşıyoruz. Daha sonra paylaşma sevincini yaşıyoruz ve en son olarak da birlikte olma sevincini yaşıyoruz. Bugün oruçlarımızı Şahin ailemiz ile birlikte açtık. Bize hanelerini açtıkları ve iftar sofralarında misafir ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.Destici evin çocukları okulları hakkında konuşurken, baba Harun Şahin ile iş hayatını, anne Sare Şahin ile de mutfak hakkında konuştu.


Destici, Ankara'da bir ailenin iftar konuğu oldu

Demirören Haber Ajansı / Politika

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