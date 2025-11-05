Dervişoğlu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rehin ettirmeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştirerek, "6-7 aydır ağızlarında çiğnedikleri sakız belli; canibaşına umut hakkı, teröristlere siyaset yapma hakkı. Sonra? Bir de vatandaşlık tanımı değişsin. Sonra? Milli birlik sağlanacak. Bir de hep beraber Öcalan'dan özür dileyin bari. Boş yere uğraşmayın. Size Türkiye Cumhuriyeti Devletini rehin ettirmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları eleştirerek, "Hala 'Terörsüz Türkiye' diye zırvalayıp, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Terörü, teröristten gayrı kim ister? Ama cebren, ama hileyle, ama gönüllü bu davulun tokmağını tutanlar, kendi yalanlarına inanıyorlar. Vatanı bölmeye ant içip, 50 sene emperyalizmin maşası olmuş, 50 bin insanımızın kanını dökmüş, toplumsal huzur ve barışımıza kastetmiş, terör örgütünün ve onun canibaşının yol haritasını devlet politikası diye yutturup önümüze koyuyorlar. Adı da Terörsüz Türkiye. Şimdi buradan soruyorum; bundan evvelki devlet politikası, 'Terörlü Türkiye' miydi? Evvel demişken, 41 yıl boyunca kan akıtmış terör örgütü ve bunun 23 yılında iktidarda AKP var, Erdoğan var. Bugün güya nedamet getiren, 26 yıllık müebbet hükümlüsü İmralı canisinin 'örgütünü fesih' bugün mü aklına geliyor? Seçim günü mektup okutmayı düşündünüz de örgütü feshettirmeyi düşünemediniz mi" diye konuştu.

'BU MİLLETTEN UTANMIYOR MUSUNUZ'

Dervişoğlu, "Bir de TBMM'den İmralı'ya illa bir heyet gitmesi için ısrar edenler var. Bunun Meclis'in saygınlığına gölge düşüreceğini göremiyor musunuz? Öcalan canisi, bulunduğu yerden istediği açıklamayı yapıyor ve istediği kişilerle de görüşüyor. Meclis'i onun ayağına götürmek konusundaki bu ısrar niye? İlk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları almak faydalı olacakmış. Bu devleti, eşkıya ile eşitlemek değil de nedir? Yahu sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi de olmuş Kandil. Bu milletten utanmıyor musunuz? Siz varken Apo'ya gerek yok, PKK'ya gerek yok. Önerimi tekrarlıyorum, bindirin onu İmralı feribotuna; ihanet bir ömür sürer, kavuşmak bir dakika. Böylece vuslat olur, hasret biter. 6-7 aydır ağızlarında çiğnedikleri sakız belli; canibaşına umut hakkı, teröristlere siyaset yapma hakkı. Sonra? Bir de vatandaşlık tanımı değişsin. Sonra? Milli birlik sağlanacak. Bir de hep beraber Öcalan'dan özür dileyin bari. Boş yere uğraşmayın. Size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni rehin ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU YOKSULLUK EKONOMİSİ DEĞİL, AHLAKSIZLIK EKONOMİSİDİR'

Ardından ekonomiye değinen Dervişoğlu, milletin perişan halde olduğunu söyleyerek, "7,5 milyon çalışan, 22 bin lira olan asgari ücrete mahkum. Oysa TÜRK-İŞ'in ekim ayı verilerine göre açlık sınırı, 28 bin 412 liradır. Sorunca 'Kaynak mı var' diyorlar. Kaynak var, var da vatandaşa yok. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verileri ortadadır. Ülkede toplam mevduatın yüzde 80'i sadece 2,2 milyon kişinin elinde. Yani nüfusun küçük bir kesimi, 17 trilyon liralık serveti kontrol ediyor. Bu grupta kişi başına düşen ortalama mevduat 7,5 milyon lira. Bir yanda 22 bin lirayla yaşamaya çalışan 7,5 milyon insan, bir tarafta kişi başına 7,5 milyon lirası olanlar. Peki ya geriye kalan milyonlar? Kalanların banka hesabında ortalama bir haftalık mutfak gideri bile yok. Bir yanda faiz gelirleriyle şişen servetler, öte yanda kredi kartı limitine mahkum, borçla ayakta durmaya çalışan milyonlar. Bu yoksulluk ekonomisi değil, ahlaksızlık ekonomisidir. Ama iktidar denen müflis tüccarlar, bunu seyretmekte ve seyrederken de her fırsatta millete ahlak dersi vermektedir" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYA SEFALET ENDEKSİ'NDE BİR SIRA DAHA DÜŞTÜ'

1-2 gün önce yolda giderken bir afiş gördüğünü ve dikkatini çektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Üzerinde 'Siz bunu okurken' yazıyor. Yanında da bir karekod. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanmış bir program. Bu karekoda giriyorsunuz, bu zamana kadar memlekete ne yapmışlarsa onlara dair birtakım paylaşımlar var. Taş üstüne taş koyan olduysa, Allah razı olsun. Ama milletin gerçeklerinden hiç bahsetmemişler. Milletin yaşadığı gerçekler işte bizim buradaki karekodda. Biz bunu okurken; bir vatandaşımız daha çetelerin kurbanı oldu. Çaresiz bir emeklimizin gözünden bir damla yaş daha döküldü. Onlarca emekçimiz daha işsiz kaldı. Biz bunu okurken; acılı bir anne daha adaletsizliğe isyan etti, onlarca gencimiz daha ülkesini terk etti, harçlara, vergilere, cezalara yeni zamlar geldi, şımarttığınız teröristler seslerini biraz daha yükseltti, Türkiye, Dünya Sefalet Endeksi'nde bir sıra daha düştü. Biz bunu okurken; Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 118'inci sıraya geriledi. Milletin oylarıyla seçilmiş bir başkanın daha evine şafak operasyonu yapıldı. Almanya'nın 180 milyon avroya aldığı uçağı Türkiye 270 milyon avroya aldı" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin, "Ben Selahattin Demirtaş'ın eylemlerine ve söylemlerine katılmıyorum ama bir insanın hürriyetini sınırlamak ya da onu hürriyetine kavuşturmak işleminin siyasilerde değil, hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiği kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.