İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: TBMM Protesto Edilecek Yer Değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Normalleşme, yumuşama gibi süreçler yaşandı. Bunların nelere sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Geriye dönük olarak, geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından bakıldığında biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir. TBMM protesto edilecek yer değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile TBMM çalışmalarının aynı kefede tutulmaması gerektiğini belirterek, "Biz komisyonu protesto etmedik. Biz komisyonun herhangi bir netice verecek bir girişim olmadığını, Abdullah Öcalan tarafından kurulmasının istendiğini, Devlet Bahçeli tarafından önerilmiş, Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış ve Sayın Numan Kurtulmuş tarafından da kurulmuş bir komisyon olduğu düşüncesinden hareketle karşı duruşlarımızı sergiledik. Ayrıca yetkisiz bir komisyon olduğunu ifade ettik, dün bulunduğumuz yerdeyiz. TBMM çalışmaları ile alakalı olarak da bu zamana kadar sergilediğimiz omurgalı duruşun hala takipçisi olduğumuzu ifade ettik. TBMM, Atatürk tarafından kuruldu ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetti, Cumhuriyeti kurdu. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu bir Meclis çalışmasıyla Numan Kurtulmuş'un kurduğu komisyon çalışmasının birbiriyle karıştırılmaması lazım" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN TARTIŞMALARININ DEVAM ETMESİNE VESİLE OLACAK'

CHP'nin TBMM açılışına katılmama kararını değerlendiren Dervişoğlu, "CHP elbette ki bir siyasi karar almıştır. Siyasi partilerin alınan kararları eleştirmek gibi bir hakkı vardır. Bence almış oldukları bu karar, geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak, CHP'nin kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum; durduğunuz yerde durmaya muvaffak olacaksınız. Türkiye'yi bu noktaya getiren şeyler ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Biliyorsunuz bir normalleşme, yumuşama gibi süreçler yaşandı. Bunların nelere sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Geriye dönük olarak, geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından bakıldığında biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir. TBMM protesto edilecek yer değildir. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin diplomatik hamle olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bu geziden sonra bakıyoruz ki dış siyaset konusu yerine, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki iç rekabetin yansımaları olarak hissettiriyor. Özellikle KAAN motoruüzerinden yapılan tartışmalara bakmak lazım. Türkiye ne almıştır? Türkiye 70 milyar metreküp gaz almıştır. Nitelikli toprak elementlerini ABD'nin kullanımına sunmuştur. 300 civarında Boeing uçak almıştır. ABD, Türkiye'ye ne vermiştir? İddia edilen o dur ki meşruiyet vermeye çalışmıştır. TBMM'nin meşruiyetini tartışmaya açmak ya da meşruiyetin başka kapılarda aranması yolunda adımlar atmak bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir" dedi.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,