Dervişoğlu: 'İYİ Parti'yi Türkiye'yi Yönetmek İçin Kurduk'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, partisinin amacını Türkiye'yi yönetmek olarak belirlerken, diğer siyasi partileri iktidar yapmak için var olmadıklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki mevcut sorunlara ve olumsuz adımlara karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz, İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. Biz, İYİ Parti'yi başka bir siyasi partiyi iktidar yapmak için kurmadık. Başkasının lokomotifinin arkasına vagon olsun diye kurmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon'daki 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ortahisar ilçesindeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, "Dindar nesil yetiştireceğiz diye geldiler. Deist sayısı arttı, ateist sayısı arttı. İmansız sayısı da arttı. Ben kimseyi şahısları üzerinden eleştirmiyorum. Yaptıkları işlerin sonuçlarına bakarak cümle kurmaya çalışıyorum. Memleket elden gitti. Beş vakit secdede eğilen insanların yönettiği ülkede Allah'sız sayısı, dinsiz sayısı artıyor. Bunlar da 'İmralı'ya gidelim mi gitmeyelim mi' diye tartışıyorlar. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Uyuşturucu çocuklara kadar inmiş. Köylerimizde okullarımız kapanmış, köyde yaşamamızı icap ettiren bir şey kalmamış. Türkiye'nin her yerini gezdik, eskiden de geziyorduk. Fındıkçı halinden memnun olmuyordu, çay üreticisi oluyordu. Kayısıcı halinden memnun olmuyordu, fıstıkçı halinden memnundu. Şimdi halinden memnun olan bir Allah'ın kuluna rastlayabilmek mümkün değil. 'Üreticinin hakkını nasıl koruyacağım' diye çaba sarf eden de yok" diye konuştu.

'ANA MUHALEFET PARTİSİ O KOMİSYONDAN ÇEKİLMELİ'

Dervişoğlu, "Siyasi partiler özellikle de ana muhalefet partisinin tarafımızdan uyarılması söz konusu oldu. 'Bu komisyona girmeyin' dedik. Bu komisyon, merhun hedefleri meşrulaştırmak amacıyla kurulan bir komisyondur. Siyasi partiler tuzağa düşürülmek suretiyle sürecin figüranı yapılmak istenmektedir. Partiler bizi dinlemediler. 'Biz gidelim oralarda görüşlerimizi söyleyelim, kabul etmediğimiz şeyler varsa ona karşı duralım' dediler. Karşı dursanız da bir şeyleri değiştiremiyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karşı durdu. İmralı ziyaretine katılmayacağını ama komisyonda çalışmaya devam edeceğini de söyledi. İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmeli, o komisyonda bulunmamalı ve bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır. Aynı çağrım diğer partiler için de geçerlidir. Bu komisyon Abdullah Öcalan'ın inadıyla, arzusuyla ve beklentisiyle kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Olumsuz adımlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Memleket için doğru konuşmayı hem siyasi bir sorumluluk hem de vazife akdediyorum. Türkiye'nin geleceğinin hilafına ve olumsuz adımlara karşı direnmek hem benim hem de dava arkadaşlarımın görevi olmalı. Onun için hep beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu tek başına inşa edemeyiz. Büyük mücadeleler vermek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin yarınının bugünden daha parlak olacağına ben inanmıyorum. Sandık gelip, iktidar değişinceye kadar görülen ve anlaşılan odur ki Türkiye belalarla karşılaşmaya devam edecek. Biz, İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. Biz, İYİ Parti'yi başka bir siyasi partiyi iktidar yapmak için kurmadık. Başkasının lokomotifinin arkasına vagon olsun diye kurmadık. Bu iradeyle yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

