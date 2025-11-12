Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, " Türkiye'de bazı soruşturmalar ve yargılamalar birilerinin isteği üzerine siyasi amaçla yapılıyormuş hissiyatı yaratıldı. Bu da hakim kanaate dönüşüyor. Bu iddianameye de bu noktadan bakıyorum." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı.

10 Kasım'da Cumhuriyetin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha saygı ve minnetle yad ettiklerini anımsatan Dervişoğlu, "Allah gani gani rahmet eylesin. O'nu anlamak, O'nu anmaktan çok daha önemlidir." diye konuştu.

Atatürk'ü her gün daha çok seven, okuyan, anlayan, her fırsatta ona koşan milyonlarca cumhuriyet evladı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Halen o acı siren sesini duyduğunda her ne iş yapıyorsa tezgahını, direksiyonunu, bilgisayarını, imalatını, koşturmacasını bırakan iki dakika da olsa ona saygısını ve minnetini gösteren 86 milyon vatan evladı var." ifadesini kullandı.

Depremlerin yaşandığı Sındırgı'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Dervişoğlu, bölgenin yasa ile afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına değinen Dervişoğlu, konun araştırılması için Meclise bir araştırma önergesi verdiklerini ancak Genel Kurulda yeterli çoğunluk olmadığı için önergelerinin oylanamadığını kaydetti.

Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon raporuna ilişkin Dervişoğlu, "Yıllardır aynı hikaye, aynı cümleler, aynı başarısız sonuçlar. 2026'da enflasyonu yüzde 16 olarak tahmin ediyorlar, umuyorlar. Onlar umdukça, milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli kabus görüyor." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, enflasyonla mücadelede talebi zayıflatmak için vatandaşın karneyle ekmek alacak hale getirildiğini iddia etti.

Dünyada asgari ücretin bu kadar çok konuşulduğu başka bir ülkenin olmadığını savunan Dervişoğlu, "Hayat ne garip, askeri vesayet bitti, asgari vesayet geldi. Bu da iktidarın milletimize hediyesidir." dedi.

"Silah bırakan terör örgütü PKK üyelerinden bazılarının Türkiye'ye geleceği, bazılarının ise yurt dışına gönderileceğine" ilişkin iddiaları aktaran Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çatışma ve silah kullanma tecrübesi olan, dağa çıkacak kadar radikal, askerimize, polisimize silah sıkmak, şehirlerde bomba patlatmak üzerine eğitim almış, birçoğu da bu eylemleri bir şekilde uygulamış olan 9 bin terörist şehirlerimize, mahallelerimize gelecek. Aynı otobüse bineceğiz. Aynı çarşı da gezeceğiz, öyle mi? Bu yanlıştan dönün. 'Hayırlı günler, komşum, derdin derdimdir' diye kapısını çalacağını söylediğiniz Türk milletine bir sorun bakalım. Mahallelerinde Kandil zebanilerini görmek istiyorlar mı?"

"Kandil nasihatçilerine karınlarının tok" olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Lafı uzatmanın manası yok. Dünya yuvarlak, cani Apo bebek katili, kim ki onunla fikir ortaklığı yapar, o da onun suç ortağıdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Dervişoğlu, üzerinde hakkı olan kişilere saygısızlık yapmayacağını belirterek, "Ama yanlış düşüncelerine dünya yansa karşı çıkarım. Hamurunda tuzu olanlar beni gayet iyi tanırlar. Beni başka bir şeye benzetmenize hiç gerek yok. Kurt yavrusu, kurt olur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tutumunu da eleştirdi.

"Orta Asya'da bir satranç tahtası kuruldu"

Kafkasya ve Orta Asya' da yeni bir jeopolitik mimarinin kurulduğunu, bu bölgenin 1990 sonrasında bir kere daha şekillendirilmeye çalışıldığını savunan Dervişoğlu, Türkiye'nin bu yapının dışında kaldığını ileri sürdü. Enerji hatlarının yeniden çizildiğini belirten Dervişoğlu, "Orta Asya'da bir satranç tahtası kuruldu. ABD, Rusya, Çin, AB kritik madenlerin ve enerjinin peşinde. 21. yüzyılın enerji ve maden kalbi Orta Asya'dadır. Kazakistan, dünyanın uranyumunun yüzde 40'ını üretiyor. Türkmenistan, dev gaz yataklarına sahip. Özbekistan, altın ve uranyumda dünya devleriyle yarışıyor. Kazakistan, İsrail'le yakınlaşıyor. Azerbaycan, Şam-Tel Aviv hattında arabuluculuk yapıyor. Bu ülkeler total diplomasi yürütüyorlar. Peki iktidar? Sadece konuşuyor. 'Türk dünyası vizyonu' diyerek nutuk atıyor ama bir hazırlık yok. Kurumsal koordinasyon yok. Eylem planı yok." görüşlerini paylaştı.

-"Demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz ona bakmamız lazım"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dervişoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin soru üzerine, "Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık, yeni yayınlanmış iddianameyle ilgili henüz incelemeden her hangi bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Hukukçu arkadaşlarımız inceliyor." yanıtını verdi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bakıldığında bu soruşturmanın siyasi bir boyutu var, kamuoyunun da ortak kabulü. İş siyasi bir soruşturma gibi değerlendirilirse tabii olarak iddianamenin bir tarafında CHP'ye yönelik ithamlar da olacaktır. Ayrıca CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı da içinde barındıracaktır. Bunların hepsini inceleyerek kamuoyuyla kanaatlerimizi paylaşmak suretiyle üzerimize düşen siyasi sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz. Ama ayak üstü sathi bilgilerle derin yorumlar yapmak niyetinde değilim. En başından beri bulunduğum yerde duruyorum. Türkiye'de bazı soruşturmalar ve yargılamalar birilerinin isteği üzerine siyasi amaçla yapılıyormuş hissiyatı yaratıldı. Bu da hakim kanaate dönüşüyor. Bu iddianameye de bu noktadan bakıyorum. Dosyanın yoğunluğu nedeniyle incelemeden derinde bir değerlendirmede bulunmak istemiyorum."

Başka bir gazetecinin "CHP'ye kapatma davası açılabilir mi?" sorusuna da Dervişoğlu, "Bizim siyasi partiler, hukukçular, sivil toplum kuruluşları, medya dünyası olarak buna bakmamız lazım. Demokrasinin kabul etmeyeceği ve sindiremeyeceği şeyler nedir? Türkiye'de olup biten birçok şeyin arasında hakkın, hukukun adaletin çiğnendiğine dair hakim kanaat var. Demokrasi bunu sindirebilir mi? Sindiremez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz ona bakmamız lazım." diye yanıtladı.