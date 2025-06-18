Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Asgari ücret bugün en az 29 bin 850 lira olmalıdır. Ayrıca bu belirlediğimiz 29 bin 850 liralık asgari ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyasi tarihin, Özdağ'ın tutuklanmasını birçok yönüyle ele alıp sorgulayacağını ifade eden Dervişoğlu, "Biz, hukuka uygun olmayan bir tutuklamanın, aylarca süren hak mahrumiyetinin tahliye ile neticelenmesine değil, Ümit Özdağ'ın Silivri'den kurtulmasına seviniyoruz. Tekrar 'aramıza hoş geldin' diyoruz." diye konuştu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının 20 Haziran'da sona ereceğini anımsatan Dervişoğlu, dönem içerisinde öğretmenlerin, öğrencilerin, okul ve üniversitelerin, idarecilerin yaşadığı sorunları anlattı.

"AK Parti iktidarlarının 23 yıl boyunca eğitim alanında büyük bir yıkım yarattığını" savunan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, bilerek ve isteyerek, 23 yıldır sistematik olarak Anayasal görevlerini yerine getirememekte, dahası Anayasayı kasten ihlal etmektedir. 'Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez'. Anayasa'nın eğitimle ilgili hiçbir maddesini uygulamayan bu iktidar şimdi gözünü Anayasa'nın bu maddesine dikmiştir. Anadilde eğitim safsatasıyla Türkçe'nin eğitim dili olmasının önüne geçmek isteyenlere izin vermeyeceğimiz, dost düşman tarafından bilinmelidir. Umarım, neden yeni Anayasa istediklerini anlatabiliyorum."

Müsavat Dervişoğlu, ülkede 7 yıldır derin bir ekonomik kriz yaşandığını öne sürerek, mutfaktaki yangının sönmediğini, maaşların sadakaya dönüştüğünü savundu.

Çalışan nüfusun yüzde 80'inin asgari ücret ya da asgari ücret sınırında maaş aldığını iddia eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı itibarıyla asgari ücret açlık sınırının ortalama 3 bin 500 lira gerisine düşmüştür. Maaş düzeyi böyle giderse yıl sonuna kadar asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 8 bin liraya ulaşacak belki de aşacaktır. Burada artık bir insanlık dramından bahsediyorum. Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir diye üstüne basa basa söylüyorum. Bu güncelleme ihtiyacını İYİ Parti olarak ilk defa biz ifade ettik. 2025 yılı için bizim asgari ücret talebimiz 28 bin liraydı. Yüzde 21'lik enflasyon hedefinde bir sapma olursa 'Bu rakam temmuz ayında güncellenmeli.' demiştik."

Dervişoğlu, asgari ücretin en az yılda iki defa güncellenmesinin yasal bir zorunluluk olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim hesabımız ve önerimize göre asgari ücret bugün en az 29 bin 850 lira olmalıdır. Ayrıca bu belirlediğimiz 29 bin 850 liralık asgari ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır. Bizim söylediğimiz bu öneri üzerine iktidara sesleniyorum; getirin teklifinizi İYİ Parti olarak TBMM'de desteklemeye hazırız." sözlerini sarf etti.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırım devam ederken, şiddet, yıkım ve kanın İran kentlerine sirayet ettirildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Anlaşılmaktadır ki diplomasi, akıl, insanlık ve makuliyet ölçüleri dünyayı terk etmektedir. İYİ Parti olarak herkesi aklıselime, diplomasiye ve sulhe çağırmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidardan da bu yolda amasız ve fakatsız bir çaba içinde olmasını talep etmekteyiz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefini eleştiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yüzden bu süreç bizim açımızdan bakıldığında tamamen bir kalkışmadır. Yapılanlar da ihanetin ta kendisidir. Bunun bizim dilimizde başka bir karşılığı yoktur. İsrail'in hakimiyetini ve kayıtsız şartsız güvenliğini amaçlayan küresel oyunun adı Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Büyük Orta Doğu Projesi demek küçültülmüş Türkiye demektir. Buna yol vermeyeceğimiz ve direnme hakkını kullanacağımız da açıktır. Darbeye direnmek, nasıl bir Anayasal hak ise ihanete direnmek de bizlerin Anayasal hakkıdır. Türk tarihini bilenler her zaman şahitlik etmiştir ki Türk milleti esarete asla ve kata rıza gösteremez. Buradan onlara, bu planların müelliflerine sesleniyorum; Türk milletinin bir evladı olarak sesleniyorum ve diyorum ki 'Sevri kabul etmedik. Biz bunu mu kabul edeceğiz? Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin büyük bir tuzağa çekilmek istendiğini ileri sürerek, "Bana, 'Tekere çomak sokuyor, bozgunculuk yapıyor' diyenler oluyor. Hatta daha ileri gidip, 'kandan besleniyor' diye bir ahmak tekerlemesini piyasaya sürenler de oluyor. Öncelikle şunu belirteyim, Allah'a şükür kansız değiliz ki kandan beslenelim, besleme değiliz ki kandan beslenelim. Bozgunculuğa gelince, ben, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gençliğe Hitabede tevdi ettiği birinci vazifeyi yerine getiriyorum. Lozan'ı yırtıp atmayı amaçlayan, Cumhuriyetimizin tapu senedine kasteden her adımın yolunu kesmeye, planlarını bozmaya, tekerlerine çomak sokmaya devam edeceğim. Bunun adı bozgunculuk değil, vatanseverliktir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şunları paylaştı:

"Görüyoruz ki her gün yeni bir cüretle karşımıza çıkıyorlar. İmralı'daki katil, siyasi partilerle, gazetecilerle, kanaat önderleriyle hatta yabancı aktörlerle görüşmek istiyormuş. Millet Meclisi'nde kurulması planlanan komisyonda onlarla buluşmak istiyormuş. Şuna bakın şuna. Sanki İmralı Adası'na tatile gitmiş namussuz. Bir komisyon kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Minareyi çalıp, kılıfını TBMM'ye mi hazırlatacaksınız? O katili meclise getiremediniz, meclisi onun ayağına mı götüreceksiniz?"

Dervişoğlu, "Bu süreci siz planladınız. Beştepe, Balgat, İmralı, Kandil, DEM, HÜDA PAR kendi kendinize çalıp oynayın. Bu oyunda biz yokuz. Bizim komisyonumuz Türkiye ve Türk milletidir. Bu saatten sonra hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene." diye konuştu.