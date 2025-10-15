Dervişoğlu: Filistin halkı için herhangi bir çözüm üretilmemiştir

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazze'deki ateşkese ilişkin, "Olanlar Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni evresinin ilanından ibarettir. Ne Filistin için ne de Filistin halkı için herhangi bir çözüm üretilmemiştir" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Gazze'deki ateşkese ilişkin, "Bugün anlaşılıyor ki emperyalizmin ajandasına 7 Ekim 2023 olarak not düştüğü ve 24 ay süre biçtiği, 2025 Ekim ayında da ateşkes planladığı iki yıllık süre sona erdi. Takvim işledi. Gazze yerle bir edildi. Gazze'deki sığınaklar ortadan kaldırıldı. Hamas'ın tünelleri yıkıldı. Şimdi takvimde, hafriyatın kaldırılması, yeni bir şehrin inşası, yeni ihaleler, oluşacak ranttan pay alma heveskarlığı zamanı başlıyor. Büyük Orta Doğu Projesi'nde (BOP) İsrail'in bölgede hakim güç olması ve güvenliği ile ilgili olarak, gelinen noktada belirlenen hedefe ulaşılınca, savaşın mimarları 'şimdilik' kaydıyla soykırıma ara verdiler. Trump'ın İsrail Parlamentosu'ndaki 'Altın Çağ' vurgusu ve 'Yeni Bir Orta Doğu oluşturuyoruz' itirafı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin geldiği son aşamanın ifadesidir" dedi.

'EMPERYALİZM SONA ERMEZ, YALNIZCA ŞEKİL DEĞİŞTİRİR'

'Savaşı durdurduk' diye böbürlenenlerin neden 2 yıl beklediğini, neden binlerce insanın ölümüne seyirci kaldığını soran Dervişoğlu, "Bakınız, olanlar Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni evresinin ilanından ibarettir. Ne Filistin için ne de Filistin halkı için herhangi bir çözüm üretilmemiştir. Eğer Gazze'yi Las Vegas'a dönüştürmek, insanların yurtlarından sürülmesi ya da 100 yıl sonra uygulamaya koyulacak bir manda yönetimi çözüm olarak görülmüyorsa, bugün olan bitenin bir kamusal refah, güvenlik ve barış üretmek değil, küresel güçlere ve onun ortaklarına kar sağlamaktan ibaret olduğu görülebilir. Bu süslemelere kanarak bu sahte barışın türkülerine eşlik edip, uyumaya devam etmemiz isteniyor. Olanlara anlık, birilerinin istediği gibi bakmamalıyız. Olan BOP'un geldiği aşamadır. Emin olun ki yeni aşamada daha fazla kan, daha çok gözyaşı olacaktır. Hakikati gizleyip, yalanlarını dayatanlara inat, insanlara acılar yaşatıp, üstüne kar elde etme derdine düşünlere inat, sömürge valisi kılıklı Amerikalı Barrack'ın söylediği gerçeğe dikkatinizi çekiyorum: 'Barış dediğimiz şey bir yanılsama. Hiçbir zaman barış olmadı. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak.' Bu ifadeler, başka bir hakikati göstermektedir. Emperyalizm sona ermez, yalnızca şekil değiştirir" ifadelerini kullandı.

'ORTADA GÜVENSİZLİK ENFLASYONU VAR'

Ardından ekonomiye değinen Dervişoğlu, "Döviz kurunu yapay ve masraflı şekilde sürekli baskılayarak enflasyonun düşürülemeyeceğinin artık anlaşılmış olması gerekmektedir. Bu beyhude politikalar ile insanımızın ve piyasanın beklentileri kontrol altına alınamamaktadır. Ortada, piyasa enflasyonundan bile daha yüksek seyreden bir güvensizlik enflasyonu vardır. ve her geçen gün daha da artmaktadır. Vatandaşın 12 aylık enflasyon beklentisi, yüzde 53 gibi çok yüksek bir seviyededir. Devletin vatandaşına, vatandaşın da devletine güvenini yitirdiği günümüzde; yarım asrı devirmiş sanayi devleri, üretimlerini başka ülkelere taşımaktadırlar. Memlekette kalanlar da üretimlerini yavaşlatmıştır. Küçük işletmeler, kepenk indirmektedir. Bugün yüzde 30'lu rakamlardan bahsedilen işsizlik, işte bunun doğal sonucudur. İşçi için de işveren için de hakeza işsizler için de sabretme sınırı tükenmiştir. Bu ülkenin üreticisi, sanayicisi, emekçisi artık sabır telkini değil, çözüm istemektedir. Türkiye'm ve insanımız bu kadar acıyı hak etmemektedir. 2,5 yıldır süren bu azap ekonomisi programının da yönetim kadrolarının da kullanım süresi bitmiştir. Bugüne kadar tutmamış olan plan ve programların bundan sonra da tutacağı yoktur. Ekonomi yönetiminin bekçiliğini yapan Mehmet Şimşek'e buradan tavsiyem; kovulmadan istifa etmesidir" diye konuştu.

'SURİYE ORDUSU YPG'LEŞİYOR'

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de "Öcalan canisinin barış güvercini, PKK'nın muhatap kabul edildiği Türkiye'de, mangalda yakılıp, propaganda filmi çekilen silahlar, sokaklarda çocukların elinde. Uyuşturucu okul önlerinde, kumarhaneler telefonların içinde. Bu bir terör değil midir? Yarın bu çeteler kartelleşip, iyice semirdiğinde mi bu konuya el atacaksınız? Bugün Suriye'deki tüm hesap da aynı şekilde PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin varlığı üzerine dönüyor. Bizden başka soran, sorgulayan yok. Bunu da 'devlet bekası' diye pazarlayıp duruyorlar. Halen komisyonculuk oynuyor, saraydan arta kalırsa diye kırıntı bekliyorlar. İmralı canisi, 'silah bırakacaklar' dedi diye kendi kendilerini kandırıyorlar, Buna Türk milletini de ikna etmeye çalışıyorlar. Sonuç? Bırakın YPG'nin silah bırakmasını tam da onları eğitip donatanların olmasını istediği gibi Suriye ordusu YPG'leşiyor" dedi.

Haber: ANKARA,