İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin. Sadece en düşük maaşla sınırlı kalmayın; daha yüksek emekli aylığı alanlara da aynı oranda artışı yansıtın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında 12 askerin metan gazına maruz kalarak şehit olduğunu hatırlatarak, "Tüm resmi açıklamaları doğru kabul etsek bile, 12 askerimizi yitirmemizin sorumlusu, hırdavatçıda 500 liraya satılan bir alet olamaz. Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir duyarsızlık, böyle iş bilmezlik olamaz. Türkiye'm 12 evladını, 12 askerini bu şekilde yitirmiş olamaz. Böylesine bir garabetin ancak sorumluları olur. Sorumlular her kim olurlarsa olsunlar, öncelikle Milli Savunma Bakanlığı; etkili, yetkili, tüm kişi ve kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletine hesap vermelidir" dedi.

'BU KONUDA SUSAMAZSIN'

Dervişoğlu, eski bir milletvekilinin Cumhuriyete dil uzattığını, Cumhuriyetin ilanına 'kanlı darbe' benzetmesi yaptığını belirterek, "Bakın ben size yüzlerce yıldır anlatılan bir hikayeyi hatırlatayım. Roma'nın deliliği ve zalimliğiyle meşhur imparatoru Caligula, atını senatör yapmış, yetinmeyip bir de rahip payesi vermiştir. Önümüzdeki olayda da tarih tekerrür etmiştir. Kendini imparator zanneden Erdoğan, 'Yeliz' takma isimli bu meczubu önce şoförü, sonra da milletvekili yapmıştır. Bugünkü tekerrürde gülünecek bir şey yoktur; dün at, bugün otomobil. O sebeple, önce bilinmelidir ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi, beygirlere emekli maaşı ödemekle mükellef değildir. Söyleyecek çok fazla şey var ama, fazlası bu kürsüye haksızlık olur. Ben diyeceğimi dedim. Ama bu ahlaksızlığa 'dur' demek ve bedelini ödetmek, herkesten önce Cumhuriyetin Cumhurbaşkanına düşer. Buradan sesleniyorum; Sayın Erdoğan, sen kanlı bir darbeyle meydana gelmiş bir makamda mı oturuyorsun? Bu haddini bilmeze hepimizden önce senin müdahale etmen, senin cevap vermen yakışır. Sükut ikrardan doğar. O yüzden, bu konuda susamazsın" diye konuştu.

Milletin belki de en mağdur kesiminin emekliler olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Süslü cümlelere gerek yoktur. Durum ortadadır. Bugün burada, yıllarını çalışarak geçirmiş ama bugün açlık sınırının bile çok altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin sesi olmak için konuşuyorum. Sokakta yırtık ayakkabısıyla yürüyen, pazarda çürük sebzelerin döküldüğü kasaya yönelen, 'bir canım var, başıma bela olmuş' diyen emekliyi konuşuyorum. Yıllarca çalıştılar, alın teri döktüler, vergisini, primini ödediler. Bugünse lütuf değil, sadece haklarını istiyorlar. Kimse sizden sadaka istemiyor. Alın terinin karşılığını istiyor. Ama siz ne yaptınız? En düşük emekli maaşına yaptığınız zam, 2 bin 500 lira bile değil. 4 milyon emekli, açlık sınırının neredeyse 10 bin lira altındaki bu maaşla geçinmeye çalışıyor. Eskiden yoksulluk sınırına kıyas yapılırdı, o lüks oldu. Şimdi açlık sınırıyla kıyas bile abes olmaya başladı. Utanmıyorsanız, bir 'ölüm sınırı' hesaplattırın da onunla kıyaslayalım. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin. Sadece en düşük maaşla sınırlı kalmayın; daha yüksek emekli aylığı alanlara da aynı oranda artışı yansıtın" ifadelerini kullandı.

'TERSİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ SANDIĞI GETİRİN'

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

"Bu ihanet kumpanyasının bir ayağı da 'silah bırakma' gösterisidir. Bu silahları bırakacakları yer neresidir? Türkiye, kendisine karşı 40 sene bölücü terör yürütmüş bu örgütün silahlarını niçin başka bir ülkenin toprağında teslim almaktadır? Ayrıca teslim de alınmayacakmış. Teröristler silahlarını imha edeceklermiş. Herhangi bir etkin pişmanlıkta bulunup, yargılanmaları da söz konusu olmayacakmış. Geldikleri gibi gideceklermiş. Bu nasıl bir tiyatrodur Allah aşkına. 'Biz ne yapıyoruz' diye soran bir Allah'ın kulu kalmadı mı? Devletin önemli kurumlarında bir tane Türk yönetici kalmadı mı? Hepiniz mi mankurtlaştınız. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ihanetler, milletini arkadan vurmaktan çekinmeyenler olmuştur; ama milletine ihanet içerisinde olan böyle organize bir grupla karşılaşılmamıştır. Adı çözüm, özü 'ihanet süreci'nin ikinci versiyonunda, iktidar kadrosu öyle alengirli işler çevirmeye başlamıştır ki milletinden aldığı yetki ile milletini aldatan bu kadrolar, tarihe kara bir leke olarak geçecekler. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AK Parti Genel Başkanı, vatandaşlarımızı şehit eden bölücü örgüt üyelerini affetmektedir. Neredeyse her gün Resmi Gazete'de affedilen teröristler ilan edilmektedir. İktidar; teröristi, haini, devletine/milletine silah sıkanı affediyor, cezaevlerinden çıkarıyor. Cezaevlerini belediye başkanıyla, gazeteciyle, öğrenciyle, siyasetçiyle, akademisyenle, kısacası kendilerine biat etmeyen aykırı ses çıkaran kim varsa onlarla dolduruyor. Milletimiz artık ne verdiğiniz kararları ne yaptığınız işleri ne de girdiğiniz yolu destekliyor. Eğer tersini düşünüyorsanız buyurun sandığı getirin."

'GELİN MEMLEKETİ BU BATAKTAN ÇIKARALIM'

23 yıllık iktidarın sonunda tek adam düzeni kurulduğunu ve bunun artık tek parti dönemine evirildiğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Anayasa değişiklikleri o tek partinin ve liderinin ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. Kanunlarda değişiklikler, yeni kanunlar, o tek partinin ve liderinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmek istenmektedir. Cumhuriyetin idari yapısı, kadroları, hep o tek partinin ve liderinin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Meclis çoğunluğuyla, sadece kendi kararlarını onaylayan, muhalefetin hiçbir önergesini önemsemeyen, muhalefetin millet menfaatine getirdiği tüm teklifleri 'İstemezük' diye reddeden bu anlayışla, Türkiye yeni bir tek parti dönemi yaşamaktadır. O yüzden, Türk siyasetinde son dönem yaşanan sancılar, aslında yeniden çok partili hayata geçişin sancılarıdır. Tarihimizde yaşanan örneğinde olduğu gibi, milletimiz bir kez daha, tek parti ve tek adam düzenine 'hayır' demektedir. Geç olmadan gelin, yapalım diyorum. İşler daha da çığırından çıkmadan, gelin memleketi bu bataktan çıkaralım diyorum. Bu çıkış, tek adam düzenine son verip, parlamenter sisteme geçişle mümkündür. İşte biz bu yüzden ısrar ediyoruz." (DHA

Haber: ANKARA,