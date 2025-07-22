Dervişoğlu: Duruşumuzu Muhafaza Ediyoruz

Dervişoğlu: Duruşumuzu Muhafaza Ediyoruz
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. PKK'nın ideallerinin hukuki zemin bulmaması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin, "Bilmediğiniz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Söyleyene sorun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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