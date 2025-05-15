Dervişoğlu: Çiftçiler Perişan, Tarım Politikası Yok

Dervişoğlu: Çiftçiler Perişan, Tarım Politikası Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da çiftçilerle bir araya gelerek tarım politikalarının yetersizliğine dikkat çekti. Çiftçilerin mutlu olmadığını ve tarım sektörünün büyük bir kriz yaşadığını vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu ardından basın açıklaması yaptı. Çiftçilerin mutsuz olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren adımlar atılmış olmasına rağmen son çeyrek asırlık dönemde doğru düzgün tarım politikası inşa edilememiştir. Türkiye'de mutlu olan çiftçileri tek bir yerde gördüm. Karacabey'deki incir üreticileri dışında fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.

'GSMH'NİN YÜZDE 1'İNİN ÇİFTÇİYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR'

Dervişoğlu, çiftçi finansmanının anayasanın emrinin altında olmasına rağmen çiftçiye hakkının tam olarak verilmediğini belirtti. Dervişoğlu, "Gayrisafi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi zorunludur. Ancak bugün bu oranın yalnızca yüzde 0,33'ü çiftçiye verilmektedir. Bu durum, her yıl GSMH'nin üçte ikisi kadar bir alacağın çiftçi nezdinde birikmesine neden olmaktadır; bu da milyarlarca liraya tekabül etmektedir. Eğer çiftçiye hakkı olan destek tam olarak verilseydi, bugün üreticilerimizin bankalara olan borçlarından söz etmemize bile gerek kalmazdı" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.