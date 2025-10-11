Müsavat Dervişoğlu: Siyasette Projeler Değil, Samimiyet ve Güven Önemli

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Artık siyasette aranan şey projeler değil, samimiyet ve güven olmuştur. Sizin bana duyduğunuz güveni kaybetmemek için gece gündüz dua ediyorum. Başınızı yere eğdirmemek için dava arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde yer alan tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Mut'ta kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini belirten Dervişoğlu, "Buraya ne zaman gelsem kendimi evimde hissediyorum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Siyasetçi olduğuma bakmayın, hemşeriniz olarak aranızdayım" dedi.

Yakın zamanda geçirdiği burun ameliyatından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşmasına değinen Dervişoğlu, "Geçenlerde bu hastalık nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı da geçmiş olsun dileklerini iletti. O görüşmede bir el sıkışmışlığımız oldu ama kimse benim birinin elini sıktım diye fikirlerimin ya da karakterimin değişeceğine inanmasın. Ben milletimin yanındayım" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Siyasette samimiyetin ve güvenin önemine vurgu yapan Dervişoğlu, "Artık siyasette aranan şey projeler değil, samimiyet ve güven olmuştur. Sizin bana duyduğunuz güveni kaybetmemek için gece gündüz dua ediyorum. Başınızı yere eğdirmemek için dava arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğim. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, herkesin fikrine saygım var. Benim saygı duymadığım tek şey ihanettir. Hainlerle mücadele ediyorum. Milli ve manevi değerlere nasıl sahip çıkılacağını öğrenmek isteyen varsa gelsin Mut'tan öğrensin" diye konuştu.

Dervişoğlu, konuşmasının ardından esnafı ziyaret ederek sohbet etti.