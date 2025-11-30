Haberler

Dernek Başkanı Gündüz: "Erdoğan liderliğinde Türkiye güçlü, bağımsız ve itibarlı bir ülke haline geldi"

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Recep Tayyip Erdoğan, bu çağın sadece bir lideri değil bir diriliş, bir şahlanış, bir millet iradesi sembolüdür" dedi.

Mazlumun sesi, milletin iradesinin tercümanı, dünya siyasetinin en güçlü aktörlerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Gündüz, "Yıllardır söylediği o tarihi söz, artık sadece bir cümle değil dünya siyasetinin merkezinde yankılanan bir adalet çağrısıdır, 'Dünya 5'ten büyüktür.' Bu söz mazluma umut, zalime uyarı, Türkiye'ye ise liderlik vizyonu olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir devlet başkanı değil coğrafyanın talihihi değiştiren yerli ve milli siyaset anlayışının mimarı olduğunu belirten Gündüz, "Bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde, diplomasi masasında, ekonomik bağımsızlık yolculuğunda attığı her adımın arkasında onun kararlılığı, cesareti ve milletine duyduğu sarsılmaz güven vardır. Dünyaya meydan okuyan, terör örgütlerine geçit vermeyen, milletin iradesini vesayet odaklarına ezdirmeyen, 'Yeniden Büyük Türkiye' davasını omuzlayan bir lider. Recep Tayyip Erdoğan, gücünü makamdan değil bu milletin duasından, desteğinden, vefasından almaktadır. Onun liderliğinde Türkiye daha güçlü, daha bağımsız, daha itibarlı bir ülke haline gelmiştir. Bugün sadece Türkiye konuşmuyor mazlum coğrafyalar onun sesine kulak veriyor, dünya güç dengeleri onun duruşuna göre şekilleniyor. Bu ülkenin yürüyüşüne yön veren, Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımıza milletçe duyduğumuz güven tamdır. Recep Tayyip Erdoğan, bu çağın sadece bir lideri değil bir diriliş, bir şahlanış, bir millet iradesi sembolüdür" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
