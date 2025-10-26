Dernek Başkanı Gündüz'den CHP'li Başarır'a tepki: 'Bu ülkenin bakanlarına dil uzatmak, millete hakarettir'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik söylemleri nedeni ile CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki göstererek, "Bu ülkenin bakanlarına dil uzatmak, millete hakarettir" dedi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, sürekli bağırarak, hakaret ederek, ciddiyetten uzak bir dili olduğunu belirttiği CHP'li Ali Mahir Başarır'ın bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını dile getirdi. Gündüz, "Bu defa hedefinde, cumhuriyet tarihinin en reformcu, en çalışkan Adalet Bakanlarından biri olan Yılmaz Tunç vardı. Ancak unuttuğu bir şey var, Türkiye lafla değil, icraatla hukuk devleti olunur. Adalet, sloganlarla değil, reformlarla, yatırımlarla ve kararlılıkla inşa edilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de adaletin hızlanması, yargının güçlenmesi ve vatandaşın hakkına daha kolay ulaşabilmesi için tarihi düzenlemelere imza atmıştır. Siz, 'hukuk devleti' lafını ezberleyip kürsüde sayıklarken, o gece gündüz adaletin kurumsallaşması için çalışıyor. Milletin seçtiği temsilcilere 'kürsü tiyatrosu' sergileyerek siyaset yaptığınızı sanıyorsunuz ama millet artık bu boş hamaseti yemiyor. Her fırsatta, Türkiye Cumhuriyetinin bakanlarına saldırmak, meclisi kutuplaştırmak, toplumu germek sizin alışkanlığınız haline geldi. Ama unutmayın, bu millet bağıranı değil, çalışanı, hakaret edeni değil, üreteni, yıkanı değil, yapanı takdir eder. Ali Mahir Başarır'a açıkça söylüyoruz bu ülkenin bakanlarına dil uzatmak, millete hakarettir. Meclis'in itibarını zedeleyen sizsiniz, çünkü orada siyaset değil, şov yapıyorsunuz. Hukuk devletine laf yetiştirmek kolay, ama o hukuku güçlendirmek emek ister, o emeği siz değil, AK Parti hükümetleri veriyor. Meclis bağıranların değil, çalışanların kürsüsüdür. Siz kürsüden kin kusarken, adalet sistemi güçleniyor, hukuk devleti sağlamlaşıyor. Bu millet, icraatın gücüne inanıyor, boş lafa değil ve o güç, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kararlılığıyla dimdik ayakta duruyor. Şehit ve Gazi Aileleri olarak her zaman Adalet Bakanımızın yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR