Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hayata geçirdikleri kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Mersincik Mahallesinde yer alan Sardunya Sitesi sakinlerinin konuğu oldu. Başkan Aygün'e AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis Üyesi Kurtuluş Aytekin ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Site sakinlerinden Kemal Bayraktar'ın hanesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Aygün, "Kıymetli hemşehrilerimizle bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Bu vesileyle gönül birlikteliğimizi pekiştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hanesine konuk olduğumuz Kemal kardeşimize ve sizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede birbirinden önemli eserleri hizmete sunduklarını belirten Başkan Aygün, "Projelerimizi hizmete sunarken ilk etapta gençlerimize yönelik yatırımlar gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerimizden spor alanlarımıza birçok çalışmamızı yavrularımızın kullanımına açtık. Bunların yanında bir hayli önem teşkil eden kentsel yenileme projelerimizi ilçemize kazandırdık. İlk olarak Araptepe mevkiinde tamamladığımız evleri hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca hak sahipleri ile anlaşarak ikinci kazmayı da Deniz Mahallemizde vurduk. Burada yenileme işlemi etap etap gerçekleşecek. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle ilçemizin yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ