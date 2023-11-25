Depremzedelerin Yardımlardan Faydalanamadığı Ortaya Çıktı

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Hatay'da; bir kadın depremzedenin sorunlarını dinledi. Depremzede, Asu Kaya'nın "Deprem yardımlarından faydalanabildiniz mi?" sorusuna "Hayır faydalanamadık" yanıtını verdi. Kaya, "Kim faydalandı?" deyince, depremzede; "Eşim faydalandı. Ne bana ne çocuklara… Çadırdayız. Dört çocuğum var" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya; Hatay'da 6 Şubat depremlerinden bu yana konteyner kentlerde ve çadır kentlerde yaşayan kadınların sorunlarını dinledi. Kaya'nın dinlediği bir depremzede, "6 Şubat depremlerinden sonra çok kötü şeyler yaşadık. Ben ve çocuklar çok sıkıntı çektik. Babaları ayrı çadırda yaşıyor, boşanma aşamasındayız" dedi.

Depremzede, Asu Kaya'nın "Deprem yardımlarından faydalanabildiniz mi?" sorusuna "Hayır faydalanamadık" yanıtını verdi. Kaya, "Kim faydalandı?" deyince, depremzede; "Eşim faydalandı. Ne bana ne çocuklara… Çadırdayız. Dört çocuğum var" dedi.

Kaya, "Siz beş kişi, bir çadırda yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Eşinizle, resmiyette boşanmamış olduğunuz için, aileye yapılan bütün yardımları o aldı. ve siz hiçbir şekilde faydalanamadınız. İşte deprem bölgesi böyle. Unuttuğunuz Hatay bu şekilde. Deprem bölgesinde, afeti yaşayan kadınların durumu daha da bir vahim. Onların bu çığlığını duyan hiç kimse yok. Duymak isteyen de yok artık. Hatay'daki depremin üstü örtülmeye çalışılıyor. Buradan Aile Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Deprem bölgesindeki kadınlar için, gözyaşını tutan kadınlar için lütfen özel bir çalışma başlatın. Burada size daha çok ihtiyaç var. Hatay'a özel, deprem bölgesine özel daha farklı bir çalışma yapmak zorundasınız."

Kaya, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemizde kadına yönelik şiddet durmuyor, durdurulamıyor. Kadına yönelik şiddetin de şiddetle mücadele edilememesinin de Bahanesi yok. 2022'de kayıtlara giren sayılara göre, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş 334 kadın arkadaşımız oldu. 245 kadın şüpheli ölüm sonucu hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 10 ayında ise 253 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti, 214 şüpheli kadın ölüm gerçekleşti. Kadınlar boşanmak istediği için, kadınlar barışmayı ve evlenmeyi reddettiği için öldürülüyor. Göz göre göre. Kadınlar giderek daha çok savunmasız, kadınlar daha çok öldürülüyor, şiddet görüyor. Ülkemizde Şiddete uğrayan her 10 kadından sadece 1 tanesi adli yardım talep edebiliyor. İktidar, kadına yönelik şiddetle ilgili etkin ve caydırıcı mücadeleyi hiçbir şekilde sergilemezken, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı olan TBMM'den tüm siyasi partilerin oy birliği ile geçen ve adı İstanbul Sözleşmesi olan Avrupa Konseyi sözleşmesinden tek adamın kararıyla çıkılıyor! Kadına şiddet uygularsanız cezası yok! deniliyor. İktidarın cezasızlık politikası uygulamasının bahanesi yok."